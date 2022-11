Video Viral TikTok PNS Minta Ganti Pensiunan Langsung Rp 1 milyar

POS-KUPANG.COM - Beredar Video Viral TikTok di media sosial seorang PNS minta ganti pensiunan langsung Rp 1 Miliar

Di Video Viral TikTok Korpri Indonesia meminta pemerintah untuk segera meraliasasikan skema iuran pasti atau fuli funder.

Seperti diketahui, saat ini skema pensiunan PNS adalah pay as you go

Dimana pensiunan aparatur sipil negara ASN, termasuk pegawai Negeri sipil PNS bisa mendapatkan dana hingga Rp 1 milyar rupiah.

Dalam Video Viral TikTok Dimana perhitungan skema ini adalah dana pensiun dari hasil luran PNS sebesar 4,75 persen dari gaji yang di himpun PT Taspen ditambah gaji APBN.

Dengan skema yang baru ini seperti di Video Viral TikTok , atau disebut dengan iuran pasti alias fuli funder,

Dalam Video Viral TikTok Uang pensiunan yang diterima PNS akan lebih besar karena, iuran yang dikenakan adalah presentase dari Take Home Pay(THP) yang jumlahnya lebih besar.

Skema fuli funder selain diambil dari presentase THP,pembayarannya juga akan dibayarkan dengan patungan antara PNS dan Pemerintah sebagai pemberi kerja.

Maka dari itu, bukan hal yang mustahil pensiunan PNS bisa mengantongi 1 milyar rupiah.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional, Zudan Arid Fakrullah dalam peringatan hari ulang tahun KOPRI ke-51.

Beredanya Video Viral TikTok tersebut setelah diunggah oleh pemilik akun TikTok @beritavirrall pada Rabu, 30 November 2022.(Zilia A Pertafun)

