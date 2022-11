Video Vial TikTok, Prabowo Subianto Ajak Atlet Sepakbola Indonesia Ikut Akademi Terbaik Dunia Qatar

POS KUPANG.COM - Beredar Video Vial TikTokMenteri Pertahanan Menhan Prabowo Subianto mengatakan bahwa dirinya akan mengajak atlet-atlet muda sepak bola Indonesia yang berbakat untuk mengikuti akademi terbaik dunia di Qatar.

Tayangan Video Vial TikTok tersebut viral setelah diunggah oleh akun media sosial Tiktok @breakingnews66 Minggu, 27 November 2022.

Pasalnya dalam tayangan Video Vial TikTok tersebut memperlihatkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat menyampaikan sambutanya pada acara Munas XI Koros Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di kota Palu Sulawesi Tengah Sabtu, 26 November 2022.

Saya pecinta sepak bola, tapi saya tidak mau nonton World Cup. Di TV pun saya enggak mau karena Indonesia tidak bermain," kata Prabowo dalam sambutanya.

Menurutnya dalam Video Vial TikTok , Indonesia semestinya sudah bisa berlaga di Sepakbola Piala Dunia 2022. Pangkalnya, banyak negara yang lebih kecil dapat berpartisipasi, seperti Ghana dan Nigeria.

"Kemarin, arab saudi bisa kalahkan argentina. kapan indonesia bisa ikut piala dunia?" ungkap Prabowo Subianto.

Dalam Video Vial TikTok Prabowo Subianto menjelaskan bahwa dirinya berencana mengajak atlet-atlet muda sepak bola yang berbakat untuk mengikuti akademi terbaik dunia di Qatar.

Bukan hanya itu, Saat berbicara mengenai demokrasi, Menhan Prabowo menjelaskan semangat menegakkan demokrasi jangan hanya “the letter of the law” atau kata-kata yang tercantum dalam Undang-Undang dan peraturan.

Tetapi harus “the spirit of the law” yaitu ruh, itikad, kehendak dari Undang- Undang yang sangat gampang diucapkan tetapi sangat berat untuk dilaksanakan.

“Menegakkan demokrasi ujungnya adalah masalah kepemimpinan dan kehendak politik. Kita harus benar-benar ingin membuat demokrasi sebagai cara mendapat pemimpin yang baik,” ujar Menhan Subianto Prabowo.

Demikian pula jika berbicara mengenai kedaulatan, lanjut Menhan, mau tidak mau harus berbicara mengenai pertahanan.

Seperti yang tertera dalam tujuan nasional yang pertama adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Pertahanan yang kuat bukan untuk menyerang negara lain tetapi untuk menjaga kedaulatan bangsa dan kepentingan rakyat Indonesia.

Menhan Prabowo kemudian mengutip kalimat dari Thucydides “ the strong do what they can, and the weak suffer what they must”

artinya yang kuat bisa berbuat sekehendaknya dan yang lemah akan menderita sebagai akibatnya.

Artinya kalau kita lemah maka bisa saja kita akan dijajah kembali.

Selanjutnya Menhan Prabowo mengatakan terkait Perang Ukraina, Indonesia berusaha tetap ada di tengah dan tidak terseret oleh kepentingan-kepentingan negara besar. Indonesia ingin menjadi jembatan, komunikator, mediator.

“Kita tidak boleh menambah ketegangan, kita harus menurunkan keteganga.

Penulis : Apolonius Jantur

