Pesta Akhir Tahun Beli Mobil Mewah Suzuki Cashback Sampai Rp 35 Juta

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Pesta Akhir Tahun Suzuki bisa beli mobil mewah dengan cashback sampai Rp 35 juta.

Suzuki Dealer PT Surya Batara Mahkota Kupang menawarkan semua tipe mobil Suzuki kepada masyarakat yang dikemas dalam Pesta Akhir Tahun.

Pesta akhir tahun berlangsung selama tiga hari, mulai Kamis, 24 sampai dengan Sabtu, 26 November 2022 di Lippo Plaza Kupang.

Branch Manager PT Surya Batara Mahkota (SBM) Kupang, Theodorus Pareira menjelaskan Pesta Akhir Tahun merupakan acara puncak dari rentetan acara yang diselenggarakan Suzuki menjelang akhir tahun.

Lanjutnya, semua leasing diundang yaitu Suzuki Finance sebagai kredit resmi Suzuki, Mandiri Tunas Finance (MTF), Adira Finance dan BCA Finance untuk membantu meringankan konsumen untuk mendapatkan mobil mewah dengan DP rendah Kemudian juga akan mendapatkan potongan angsuran, bunga kredit rendah dengan tenor maksimal 7 tahun.

"Kita kolaborasikan menjadi satu, supaya mereka punya program di akhir tahun itu bisa tersalurkan lewat Suzuki," ungkap Theo saat ditemui di Lobby Lippo Plaza Kupang pada Kamis,24 November 2022.

Dalam Pesta Akhir tahun ini diselenggarakan di Lippo Plaza Kupang agar para konsumen atau masyarakat di Kota Kupang bisa mendapatkan mobil mewah dengan paket-paket menarik seperti DP Rp 10 juta dan cashback sampai dengan Rp 35 juta serta hadiah menarik lainnya.

DP Rp 10 juta ini berlaku untuk semua tipe mobil Suzuki baik komersial seperti Pick-up maupun passenger seperti New Ignis, Suzuki New SX4 S-cross, Suzuki XL7, All New Ertiga Hybrid, Baleno, Jimny dan APV.

"Ini jarang terjadi. Uang muka 10 juta terus dari lembaga pembiayaan ada yang potongan sampai dua kali. Jadi kalau contoh banyak 60 kali, cukup bayar 58 kali," jelasnya.

Dalam program ini dikemas berbagai kegiatan seperti penyampaian produk, Zumba bersama dan dilanjutkan nobar piala dunia secara gratis serta souvernir-souvenir yang telah disiapkan.

Selain itu juga diadakan test Drive bagi masyarakat yang ingin merasakan sensasi mengendarai mobil Suzuki.

"Jika konsumen ingin membeli mobil sebelum akhir tahun ini, mumpung belum naik harga, mumpung masih murah, manfaatkan kesempatan ini hingga Sabtu malam," ajaknya.

Branch Manager Suzuki Finance, Devi Sudrajat mengatakan, sebagai salah satu kredit resmi Suzuki, Suzuki Finance mengeluarkan promo khusus bagi PNS dan tenaga kesehatan untuk Pick Up dan passenger.