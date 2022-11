Jadwal Piala Dunia 2022, Prediksi Portugal vs Ghana, Ronaldo dkk Diunggulkan di Qatar

TIMNAS PORTUGAL - Berikut prediksi Portugal vs Ghana, Cristiano Ronaldo dkk diunggulkan di Piala Dunia Qatar. Foto skuad Timnas Portugal.

POS-KUPANG.COM - Jadwal Piala Dunia 2022, berikut prediksi Portugal vs Ghana, Cristiano Ronaldo dkk diunggulkan di Piala Dunia Qatar.

Pertandingan Timnas Portugal kontra Timnas Ghana akan berlangsung di Stadium 974, Doha Qatar, Kamis (24/11/2022) malam ini mulai pukul 23.00 WIB.

Di Piala Dunia 2022, Timnas Portugal dan Timnas Ghana berada di Grup H bersama Timnas Uruguay dan Korea Selatan.

Di atas kertas, Cristiano Ronaldo dkk lebih diunggulkan daripada Timnas Ghana untuk memenangi laga Piala Dunia 2022.

Kedua kesebelasan sudah pernah bertemu pada fase grup Piala Dunia 2014 di Brasil.

Portugal saat itu meraih kemenangan tipis 2-1 berkat aksi Cristiano Ronaldo dan gol bunuh diri pemain Timnas Ghana, John Boye.

Meski demikian, Fernando Santos tak ingin memandang Timnas Ghana sebelah mata.

Ia menilai Timnas Ghana memiliki pemain hebat dan kemampuan serangan yang bagus.

"Ghana adalah tim yang sangat terorganisir, cepat dalam transisi dan serangan. Timnas Ghana memiliki pemain hebat dan kami menghormati mereka," kata dia.

"Tentu saja kami memiliki ambisi untuk memenangkan Piala Dunia. Kami memiliki impian, visi, dan kemampuan untuk memperjuangkan ini," ucap Fernando Santos.

Sebelum laga Timnas Portugal vs Timnas Ghana, Piala Dunia 2022 lebih dulu menyajikan pertandingan Swiss vs Kamerun (Grup G) dan Timnas Uruguay vs Timnas Korea Selatan (Grup H).

Laga Swiss vs Kamerun dijadwalkan berlangsung pukul 17.00 WIB di Al Janoub Stadium.

Sedangkan duel Timnas Uruguay vs Timnas Korea Selatan digelar pukul 20.00 WIB di Education City Stadium.

Selain itu, duel Brasil vs Serbia pada Grup G Piala Dunia 2022 juga tersaji pada Kamis (24/11/2022) waktu setempat atau Jumat (25/11/2022) dini hari WIB.