Hasil Belgia vs Kanada, Kevin De Bruyne Terpilih Man of the Match Michy Batshuayi Jadi Bintang

Kompas.com/AFP/JACK GUEZ

KEVIN - Hasil Piala Dunia 2022 Belgia vs Kanada, Kevin De Bruyne terpilih Man of the Match, sedangkan Michy Batshuayi jadi bintang kemenangan Timnas Belgia. Kevin De Bruyne (kanan) saat memperkuat Timnas Belgia melawan Timnas Kanada di Stadion Ahmad Bin Ali, Kamis (24/11/2022) dini hari WIB.