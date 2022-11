Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan, PLN Raih 19 Penghargaan di Ajang ISDA 2022

DOKUMENTASI PLN

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo dianugerahi Top Leadership Corporate for SDG’s. Selain itu, PLN juga meraih beberapa kategori lain, di antaranya The Most Committed Corporate for SDGs on Social Phillar, The Most Committed Corporate for SDGs on Economy Phillar, The Most Committed Corporate for SDGs on Environment Phillar, dan lain-lain.