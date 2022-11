Tepung Terigu Jadi Pangan Nomor Dua Setelah Beras, Bisa Cegah Stunting

Kegiatan pertemuan orientasi pembentukan dan peningkatan kapasitas gerakan Scaling Up Nutrion (Gerakan Sun) di aula kantor Bupati Kupang.

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Tapehen

POS-KUPANG.COM, OELAMASI - Nutrition International mengungkapkan saat ini beras merupakan pangan yang paling banyak dikonsumsi di Indonesia dan urutan kedua adalah tepung.

Wakil Direktur Nutrion International, Rozy Afrial Jafar, Selasa 22 November menegaskan pangan tepung saat ini banyak sekali turunan seperti mie, kue, daln lain sebagaianya.

Untuk itu dalam menunjang program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kupang dan juga di Indonesia mereka akan mengajukan ke produsen tepung untuk menambah fortifikasi dalam tepung.

"Kita akan minta tambah fortifikasi dengan zat gizi tertentu misalnya zat besi yang sangat penting untuk anak," ujarnya.

Kata dia dalam pertemuan orientasi pembentukan dan peningkatan kapasitas gerakan Scaling Up Nutrion (Gerakan Sun) di aula kantor Bupati Kupang, SUN diluncurkan untuk menyelesaikan permasalahan gizi namun di indonesia lebih didorong ke stunting.

Dia mengungkapkan Nutrion International adalah Lembaga yang bersifat non profit atau tidak mengutamakan keuntungan.

Lembaga ini berbasis di Negara Kanada yang bergerak membantu negara-negara berkembang mengatasi permasalahan malnutrisi atau kekurangan gizi.

Dilanjutkannya, program Better Investment For Stunting Alleviation, yang artinya investasi yang lebih baik untuk penurunan stunting adalah program yang sejalan dengan program pemerintah, dalam peningkatan kapasitas gerakan Scaling Up Nutrion ( Gerakan SUN ) bantu permasalahan-permasalahan stunting.

"jadi program kami ini tujuannya perkuat program yang dijalankan pemerintah dalam upaya percepatan pencegahan dan penurunan stunting, upaya terpadu untuk mengatasi semua bentuk malnutrisi dengan melibatkan multisektor yaitu pemerintah,organisasi masyarakat,dunia usaha,mitra pembangunan dan akademisi," pungkasnya. (ary)

