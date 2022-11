Pemda Sikka 100 Persen Mendukung RSUD dr. TC Hillers Menjadi Co-Mentor Penurunan AKI dan AKB

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ria Mangkung

POS-KUPANG.COM, MAUMERE - Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) saat ini menjadi prioritas utama pembangunan kesehatan, sebagaimana yang tercantum dalam Perpres No.18 Tahun 2020.

Untuk itu diperlukan berbagai upaya untuk menurunkan AKI dan AKB.

Diketahui sebelumnya masalah AKI dan AKB sering terjadi disetiap Rumah Sakit yang ada disetiap daerah, salah satunya RSUD dr. TC Hillers.

Untuk mengatasi persoalan AKI dan AKB maka melalui program USAID MOMENTUM Pemerintah Kabupaten atau Pemda Sikka mendukung strategi Kemenkes dalam upaya menurunkan kematian ibu dan bayi baru lahir

Salah satunya melalui kegiatan Hospital Mentoring (Pendampingan Rumah Sakit) kepada RSUD dr. TC Hillers yang dilakukan oleh tim Pendamping RSUD Sidoarjo.

Melalui program ini Sekertaris Daerah (Sekda) Sikka, Firminus Adrianus Parera, mewakili Bupati Sikka, dalam kegiatan desiminasi hasil pengampuan hospital monitoring pada hari Selasa, 22 November 2022, menyatakan Pemda Sikka akan mendukung RSUD dr. Menjadi co-mentor bagi rumah sakit lain yanh ada di pulau Flores ini.

Menurutnya RSUD dr TC Hillers adalah salah satu Rumah Sakit Daerah dengan kualitas yang baik dengan dilengkapi fasilitas yang memadai.

"Hasil pemaparan hari membuat saya yakin RSUD dr. TC Hillers sangat mampu, tinggal beberapa yang kurang kita dukung," ucap Firminus.

Pria yang sering disapa Alfin Parera ini ini menegaskan jika Kementerian Kesehatan menargetkan ditahun 2024 tercapai AKI sebesar 183 per 100.000 kelahiran hidup dan AKB sebesar 16 per 1000 kelahiran hidup, maka kita di Pemda harus katakan AKI dan AKB mencapai angka zero.

"Jika kita di Pemda berani katakan AKI dan AKB menjadi zero tentu ini adalah hal yang baik untuk membantu Pemerinta Pusat," kata Dia.

Selain itu adapun tim yang terlibat dalam kegiatan ini untuk memberikan pendampingan kepada RSUD dr. TC Hillers, yakni wakil direktur RSUD Sidoarjo sekaligus team leader Mentor, dr. Wasis Nupikso.

Saat memaparkan materi terkait desiminasi hasil pengampuan hospital monitoring di Aula Lantai III Pemda Sikka ia mengataan RSUD dr. TC Hillers adalah salah satu Rumah Sakit Daerah yang sangat bermutu, dalam hal ini dilihat dari pelayanan maternal dan neonatal dan program peningkatan mutu matneo.

"Dengan perkembangan yang cukup bagus ini diharapkan RSUD dr. TC Hillers siap memonitoring Rumah Sakit lain agar tercapailah target penurunan AKI dan AKB," tuturnya.(*)

