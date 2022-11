Hasil Piala Dunia 2022 Meksiko vs Polandia Tertahan Lewandowski Gagal Eksekusi Penalti

Kompas.com/AFP/FRANCOIS-XAVIER MARIT

TERTAHAN - Meksiko vs Polandia tertahan di peringkat kedua dan ketiga klasemen Grup C Piala Dunia Qatar setelah berakhir imbang 0-0. Laga Meksiko vs Polandia dalam matchday pertama fase grup Piala Dunia 2022 yang berlangsung di Stadion 974, Doha, Qatar, pada Selasa (22/11/2022) malam WIB.