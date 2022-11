Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Asti Dhema

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Harga ikan mahal di pasar tradisional kota Kupang.

Harga ikan masih mahal di beberapa pasar tradisional di kota Kupang disebabkan kurangnya persediaan menurut pengakuan seorang penjual ikan di pasar Kasih Kota Kupang, Kevin pada Selasa, 22 November 2022.

Harga ikan bervariasi sesuai jenis dan ukurannya. Ikan Kombong meluk 8 ekor dijual dengan harga Rp 50 ribu. Sementara ikan Kombong padi 5 seharga Rp 50 ribu.

"Mahal,"katanya.

Biasanya ikan Kombong padi 7 ekor dijual dengan harga Rp 50 ribu dan Kombong meluk 5-6 ekor seharga Rp 20 ribu.

"Ikannya kurang. Ikan terbatas penjual banyak," Ia melanjutkan pembeli pun menjadi sepi.

Salah satu penjual ikan lainnya, Vit mengatakan ikan Cakalang potong biasanya 2 irisan panjang dijual dengan harga Rp 25 ribu, kini menjadi Rp 30 ribu.

Seperti satu ekor ikan salam besar dengan ukuran setara 2 kilogram seharga Rp 100 ribu dijual per kilogram.VKakap merah sedang Rp 50 ribu per ekor, Kakap merah besar Rp 100 per ekor, Kakap merah kecil Rp 100 ribu per 4 ekor.

Kemudian Ikan lajang Rp 20 ribu per 8-9 ekor, Ikan Kombong lajang Rp 50 ribu per 6 ekor, Ikan Tembang Rp 10 ribu per 20 ekor dan ikan belang kuning besar Rp 150 ribu yang biasanya Rp 100 ribu.

"Ikan susah dapat,"ungkapnya.

Ditemui terpisah, salah satu pembeli di PPI Oeba Kota Kupang, Petronela mengatakan harga ikan sekarang mahal "ikan kalau beli sendiri ini terlalu mahal. Kalau tidak melalui timbangan, tidak dapat harga ikan," ungkapnya.

Untuk harga ikan menurutnya bervariasi, sekitar Rp 35 ribu sampai dengan Rp 45 ribu tergantung jenis ikannya. Hal ini sudah berlaku hampir satu tahun belakangan. (dhe)

