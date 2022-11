Ashanty Ajak Foto The Hermansyah , Sosok Sarah Menzel jadi Perhatian , Singgung Beda Keyakinan

POS KUPANG.COM -- Ashanty mengajak suami dan anak-anaknya untuk pose bareng jelang pesta kejutan untuk perayaan ulang tahun Arsya Hermansyah

Di antara keluarga Anang Hermansyah itu terdapat Sarah Menzel yang merupakan kekasih Azriel Hermansyah

Perhatian Ashanty yang juga ibu dari Arsy Hermansyah dan Arsya Hermansyah itu mencuri perhatian natizen

Hasil pose bersama itu dibagikjan di akun instagramnya @ashanty_ash

Dia Sarah Menzel yang membaur dengan keluarga Anang Hermanyah itupun menkadi perhatian natizen hingga menyinggung soal perbedaan keyakinan

Baca juga: Ashanty Potret Bareng Keluarga,Bunda Aurel Sebut Hadiah Terbesar dalam Hidup,Ada Sarah Menzel & Fuji

Dalam unggahannya , Ashanti menulis mengenai repotnya mengajak suami anak-anaknya untu foto bareng

@ashanty_ash *** Foto2 dulu semalam sebelum surprise buat Bday boy

Suami, anak2 suka pada kesel sama bunda nya.

setiap acara pasti harus foto keluarga dulu, ehh begitu liat hasilnya minta donk bun fotonya

Semua perjalanan akan menjadi suatu kenangan dan cerita, yg kelak bisa kita ceritakan pada anak cucu kita

Natinze malah fokus pada kehadiran Sarah Menzel

desipuspita7935 *** Suka dg bunda... slalu mensupport apa yg jd pilihan anak²nya... tdk mndiskriminasi siapa dia... salut bunda...

seftiani_windy *** Bundha kemana2 acara pasti bawa calon mantunya, gak mcm besan bundha, pdhl gak satu imam tp bunda syg, yg satu imam aja tp bisa terima aduhai

izzaputry9 *** Keluarga yg selalu di idaman kan semua org, love yau bunda

ppuakbar *** Aku suka dengan bunda Ashanty dan pipi Anang,,mereka welcam dengan pilihan anak2nya,padahal Sarah berbeda keyakinan tapi mereka mereka menerima Sarah sebagai bagian dari keluarganya,dalam setiap acara keluarga mereka ,Sarah selalu hadir,dan mereka selalu menyambut dan menerima Sarah dg senang hati

mnw_widia *** Bunda pipi the best parent , bisa nerima sispapun demi kebahagisan anak

mayapanda4q *** thoriq knp mesti ribet klarifikasi sih Bun jd keluarga nya dipojokan, hrsnya diem aja sih drpd memojokkan satu pihak kan lebih baik diem aja, meyakin bgt fuji bakal jd istrinya padahal belum tentu we never know tp udh diyakini sebegitunyaa sm si bucin, kalo putus ditengah jalan ntar kan gak lucu malu ke netijen lebih malu lagi ke keluarga sendiri, gws thoriq