Piala Dunia 2022, Single Jungkook BTS Dreamers Diluncurkan Saat Pembukaan FIFA Word Cup Qatar

POS-KUPANG.COM- Jungkook, anggota ikon pop abad ke-21 BTS, berada di belakang Dreamers, lagu baru yang dirilis untuk menandai dimulainya FIFA World Cup Qatar 2022™

Sang superstar akan bergabung dengan penyanyi Qatar Fahad Al-Kubaisi untuk membawakan lagu tersebut selama Upacara Pembukaan turnamen pada Minggu 20 November 2022 malam ini.

Dreamers adalah rilis terbaru dari Soundtrack Resmi multi-lagu turnamen, yang dipelopori oleh strategi FIFA Sound.

Dreamers, sebuah lagu inspirasional oleh Jung Kook dari ikon pop abad ke-21 BTS, hari ini menjadi rilis Soundtrack Resmi Piala Dunia FIFA Qatar 2022™ terbaru, memicu kegembiraan untuk kick-off besar.

Single yang membangkitkan semangat, diproduksi oleh pemenang multi-Grammy Award RedOne di Katara Studios yang bergengsi di Doha, Qatar, menampilkan salah satu suara musik yang paling khas.

Jungkook adalah anggota BTS, grup pop Korea Selatan yang dinominasikan Grammy yang telah melakukan beberapa pertunjukan stadion yang terjual habis dan mendapatkan banyak penghargaan di seluruh dunia.

Jungkook akan membawakan lagu tersebut bersama Fahad Al-Kubaisi, salah satu penyanyi paling terkenal di Qatar, selama Upacara Pembukaan Piala Dunia FIFA™ yang sangat dinantikan di Stadion Al Bayt.

Dimulai dari pukul 17:30 waktu Doha (15:30 CET) pada hari Minggu, Upacara Pembukaan akan menjadi awal dari pertandingan pertama turnamen tersebut, Timnas Qatar vs Ekuador.

Single baru ini menandai kedatangan festival global sepak bola terbesar di Qatar, memenuhi impian para penggemar di seluruh wilayah yang menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA untuk pertama kalinya.

Dengan Qatar menyampaikan janji lama untuk siap menyambut dunia, lagu tersebut merayakan mereka yang dengan berani mengikuti tujuan mereka dan berani bermimpi.

Dreamers adalah single terbaru dari Soundtrack Resmi turnamen, mengikuti hit global Hayya Hayya (Better Together), Arhbo, The World is Yours to Take, dan Light The Sky, serta Tukoh Taka, FIFA Fan Festival™ resmi pertama Lagu Kebangsaan.

Soundtrack Resmi multi-lagu, dipelopori oleh strategi Suara FIFA, menyatukan artis, penggemar, dan pemain untuk berbagi hasrat mereka dengan menggabungkan bahasa universal sepak bola dan musik. (*)

