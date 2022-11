Video Viral TikTok Pernyataan Perdana Menteri Inggris Pasca dari KTT G20 Di Depan Parlemen Inggris

POS-KUPANG.COM - Video Viral TikTok Perdana Menteri Inggris, Rishi Sunak mengakui bahwa Indonesia saat ini memiliki peran penting dalam ekonomi Global dan akan menjadi Top 5 dunia.

Hal itu disampaikanya di depan Parlemen Inggris saat pulang KTT G20 di Bali dan jadi Video Viral TikTok .

itu dibuktikan dalam sebuah tayangan video yang beredar di media sosial tayangan pun jadi Video Viral TikTok .

Video Viral TikTok tersebut menjadi viral setelah diunggah oleh akun tik-tok @Indonesia, Kamis 17 November 2022.

Dalam postingan Video Viral TikTok tersebut tercantum keterangan yang disampaikan oleh PM Inggris terkait ucapan selamat atas Indonesia karena suksesnya KTT G20 di Bali.

"Saya ucapkan selamat kepada Indonesia, yang memegang peran penting dalam hubungan bilateral dan telah sukses menjadi presiden KTT G20

Sebagai negara yang sedang memegang peran penting dalam ekonomi global dan akan menjadi ekonomi terbesar ke 5 dunia," ujar Perdana Menteri Inggris di depan Parlemen Inggis

Baca juga: Kuliner Khas NTT Sayur Daun Pepaya di Kampung Jadi Makanan Kambing, di Kota Lezat Disaji di Meja

Video Viral TikTok itu pun menuai komentar warganet karena Indonesia sudah harum dimata dunia. benar-benar ya, pak Presiden Jokowi,

baru kali ini saya bangga punya presiden," tulis akun elvaskincare selamat buat negriku Indonesia terutama selamat buat bapak presidenku, pak Presiden Jokowi.

sambung netizen lain. Pak Jokowi is The Best lanjut priode ke 3," lanjut komentar netizen. merindiang dengarnya Bravo Pak Jokowi. Sambung yang lain. (Antonius Gatul)

Ikuti berita POS-KUPANG.com di GOOGLE NEWS