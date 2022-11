Drama Korea Fantasi Terbaru 2023, You Whom I Met By Chance, Kim Dong Wook & Jin Ki Joo Jadi Pasangan

POS-KUPANG.COM- Drama Korea atau Drakor baru Kim Dong Wook dan Jin Ki Joo "You, Whom I Met By Chance" akan segera tayang 2 bulan lagi.

Ya Drama Korea atau Drakor fantasi itu akan tayang di bulan Januari 2023.

Drama Korea ini menceritakan kisah misterius yang terungkap ketika seorang pria, yang melakukan perjalanan ke masa lalu untuk menemukan kebenaran di balik serangkaian pembunuhan, bertemu seorang wanita yang bepergian melalui waktu untuk mencegah pernikahan orang tuanya.

Di tengah perjalanan mereka yang aneh dan indah melewati waktu, keduanya terjebak di tahun 1987.

Kim Dong Wook berperan sebagai Yoon Hae Joon, pembawa berita yang tampak berkepala dingin dan agak sinis tetapi memiliki sisi dalam yang hangat dan lembut.

Kim Dong Wook di Drama Korea Terbaru (Soompi.com)

Jin Ki Joo berperan sebagai Baek Yoon Young, tipikal pekerja kantoran yang harus menghadapi kenyataan pahit dunia saat dia melakukan semua yang dia bisa untuk memenuhi tugasnya.

Jin Ki Joo Dalam Drama Korea Terbaru (Soompi.com)

Dalam potongan gambar masing-masing yang baru dirilis dari kedua karakter tersebut, Yoon Hae Joon menunjukkan ekspresi yang sangat serius sementara Baek Yoon Young menatap sesuatu dan tampak terkejut.

Drama Korea Terbaru Januari 2023 (Soompi.com)

Di foto lain, keduanya berdiri bersama di malam yang gelap saat Baek Yoon Young memegang erat lengan Yoon Hae Joon, keduanya terlihat serius saat mendiskusikan sesuatu yang pasti sangat penting.

