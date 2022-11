Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Asti Dhema

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Cruise Ship ( kapal pesiar ) MS Regatta tiba di Pelabuhan Tenau Kupang pada Sabtu, 12 November 2022 pagi.

General Manager PT Pelindo III Port Of Tenau Kupang, Agus Nazar saat dihubungi POS-KUPANG.COM Sabtu 12 November 2022 menyampaikan, kedatangan kapal pesiar di Kupang tidak terlepas dari upaya-upaya PT. Pelindo yang berkolaborasi dengan Pemprov NTT serta Agent kapal pesiar Internasional dalam memasarkan destinasi wisata yang ada di NTT, salah satunya adalah Kota Kupang.

Terlepas dari itu dukungan instansi terkait seperti Bea Cukai, Imigrasi, Kesehatan Pelabuhan, dan KSOP Kelas III Pelabuhan Kupang, kapal dan turis tersebut dapat menikmati keindahan dan keramahan pelayanan masyarakat Kota Kupang.

Baca juga: Satu Container Crane Pelindo Kupang Rusak, Agus Nazar Pastikan Bongkar Muat Barang Lancar

"Kami selaku fasilitator kepelabuhanan sudah sangat siap untuk melayani kedatangan kapal-kapal cruise berikut ," tutur Agus.

Tentunya Agus berharap, pemerintah instansi terkait dapat mendukung kelancaran pelayanan Pelindo guna mewujudkan salah satu impian Gubernur Provinsi NTT, Viktor Laiskodat menjadikan NTT sebagai the New Tourism Teritorial and ring of beauty.

"Saya yakin moment ini terasa impian itu semakin nyata," ungkapnya.

Baca juga: Usung Konsep Local Wisdom, Terminal Penumpang Pelindo Waingapu Dilengkapi Fasilitas VIP Room

Ia berharap kepada masyarakat agar dapat melayani dan menjaga kenyamanan para Turis saat berada di NTT khususnya Kota Kupang dan lebih meningkatkan kompetensi pariwisata tentunya bahasa yang dibutuhkan sama halnya di Bali.

MS Regatta yang dinahkodai Kapten Loncarica antun merupakan kapal pesiar pertama yang berkunjung di Pelabuhan Tenau Kupang.

Pihak Agen Kapal Pesiar, Adji Kiah saat dikonfirmasi POS-KUPANG.COM menyampaikan, Kapal Pesiar MS Regatta memiliki panjang kapal 180 meter dan lebar 26 meter membawa total penumpang 338 orang beserta crew kapal 383 orang.



Kapal Pesiar Darwin - Komodo ini merupakan kapal terbesar pertama dengan isi kotor 30.227 GT yang berkunjung ke Pelabuhan Tenau. (dhe)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS