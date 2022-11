Lung Hoa Restaurant, Promo Menu Nongkrong

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Rosalia Andrela Nago

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Lung Hoa Restaurant mengadakan promo terbaru. Promo tersebut bernama Kongkow. Kongkow diambil dari bahasa gaul yang berarti Nongkrong.

"Kongkow atau Nongkrong diadakan setiap Kamis mulai pukul 18.00 - 22.00 WITA," kata Hermansyah selaku Food and Beverage Manager, Kamis, 10 Nove,ber 2022.

Hermansyah juga menambahkan menu Kongkow dapat dinikmati sepuasnya, all you can eat. Sekali makan untuk orang dewasa dibanderol dengan harga Rp. 108.000,- dan anak Rp. 78.000,- perorang.

"Anak-anak berusia di bawah 5 tahun free. Jadi orang tua yang membawa anak di bawah 5 tahun, anak tersebut free tidak dihitung," jelas Herman.

Menurut Herman, munculnya ide menu Kongkow adalah karena permintaan tamu yang ingin mencicipi Dimsum di malam hari.

"Kami biasanya sediakan Dimsum di pagi hari, tapi ada tamu yang meminta agar Dimsum disediakan di malam hari," kata Herman.

Restoran Lung Hoa adalah restoran yang berada di Aston Hotel and Convention Centre Kupang. Restoran ini khusus menyediakan masakan chinese. "Promo Kongkow terbuka untuk umum dan halal," tegas Herman.

"Menu yang disediakan beragam. Ada Dimsum steam, Dimsum goreng, aneka bubur, aneka mie dan aneka topping," ujar Herman menyebutkan macam-macam menu yang dihidangkan.

Hermansyah, Manager Food and Beverage Aston Hotel and Convention Centre Kupang, Kamis, 10 November 2022. (POS-KUPANG.COM/ROSALIA ANDRELA NAGO)

Herman berharap, dengan adanya promo ini tamu dapat berkumpul dan nongkrong. Sekaligus memberi tempat yang pas, bagi pecinta Dimsum untuk menikmati Dimsum di malam hari.

Selain itu Indri pengunjung yang hadir dalam promosi itu mengatakan, dirinya sering makan di Lung Hoa Restoran. "Saya suka makan di sini.

Memang sampai detik ini tidak ada yg mengecewakan. Apalagi makan sepuasnya dengan harga bersahabat. Harus dicoba oleh yang lain juga," ujar Indri.

Witz pengunjung lainnya pun mengungkapkan hal yang sama.

"Saya juga sering makan di sini. Chinese food paling enak di Kupang sini cuma di Lung Hoa saja. Saya makan rata-rata enak semua," kata Witz. Keduanya memberi nilai 9,5 pada rasa menu Kongkow.

Pengunjung lainnya, Agung mengatakan rasa Dimsum telur asin yang paling enak.

"Menu paling enak Dimsum telur asin. Telur asinya moist banget pokoknya mantap banget, ada ceker juga. pecinta ceker harus datang. Menurut aku ini something new karena di Kupang jarang banget ada chinese food lengkap begini. Ada dimsum, ada mie, dengan berbagai jenis topping, berbagai jenis pangsit ada nasi goreng juga, pokoknya lengkap dengan harga sangat bersahabat," terang Agung.

Pantauan Pos Kupang, Promo Kongkow dihadiri oleh sejumlah pengunjung. Karena bersifat makan sepuasnya, pengunjung tak melewatkan kesempatan mencicipi berbagai menu yang disediakan. Selain Kongkow, Lung Hoa juga menyedikan promosi lainnya.

