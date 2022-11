Kerja Keras Jajaran Polres Kupang Amankan Pilkades Berbuah Manis

Laporan Wartawan POS-KUPANG.COM, Gerardus Manyela

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Kepolisian Resor Kupang dibawah kepemimpinan AKBP FX Irwan, Arianto, S.I.K, M.H boleh berbangga dengan hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak tahun 2022 di Kabupaten Kupang yang berjalan aman, damai dan lancar.

Patut diakui kondisi ini tidak semata-mata terjadi dengan sendirinya melainkan karena adanya upaya-upaya pengamanan yang dilakukan yang tidak bisa dipandang sebelah mata.

Kapolres Irwan telah jauh-jauh hari menekankan anggotanya, terutama yang melaksanakan pengamanan Pilkades agar tidak under estimate dengan berbagai kemungkinan yang bisa menjadi pencetus masalah.

"Saya sudah menekankan seluruh anggota untuk tidak under estimate dengan kondisi yang ada, setiap peluang bisa menjadi pencetus maslaah apabila tidak diantisipasi sejak dini, "terangnya.

Kapolres Irwan pun telah melakukan berbagai terobosan yang tidak biasa demi terwujudnya Pilkades yang damai dan jauh dari konflik.

Ia juga telah menerapkan pola-pola pengamanan yang ketat, dimana pada TPS yang sangat rawan ditempatkan 4 personil Polri dibantu Linmas serta diback up peleton Siaga yang stand by dua puluh empat jam di Mapolres Kupang. Sedangkan pada daerah rawan ditempatkan 3 personil Polri dibantu linmas dan di back up peleton siaga.

Selain itu, Kapolres Irwan terus memantau secara langsung jalannya Pilkades di TPS-TPS dengan melakukan Patroli keliling hingga ke pelosok-pelosok yang sulit dijangkau menggunakan sepeda motor trail.

Upaya-upaya inilah akhirnya berbuah manis. Tujuh puluh empat desa dari 21 kecamatan yang berada di Kabupaten Kupang berhasil menjalankan proses Pilkades dengan aman dan damai.

"Saya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada panitia, personil Polri dan Linmas serta seluruh masyarakat Kabupaten Kupang yang telah menjalankan Pilkades dengan lancar dan aman," tutupnya.

DIALOG -Kapolres Kupang, AKBP FX Irwan Arianto dialog dengan petugas KPPS Pilkades serentak. (POS KUPANG.COM)

Meski belum semua logistik Pilkades didistribusikan kembali ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa karena terkendala cuaca,namun situasi pada umumnya masih terpantau aman terkendali.(*)

