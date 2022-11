Aktor Drakor Lee Jae Wook Kembali Bergabung di Drama Korea Alchemy of Souls 2

Lee Jae Wook di Drama Korea Terbaru Alchemy of Souls 2- Ditulis oleh duo penulis skenario terkenal yang dikenal sebagai Hong Sisters, Drama Korea Alchemy of Souls adalah drama roman fantasi berlatar negara fiksi Daeho.

POS-KUPANG.COM- Drama Korea Alchemy of Souls tvN akan kembali menjadi salah satu tontonan pencinta Drakor.

Ditulis oleh duo penulis skenario terkenal yang dikenal sebagai Hong Sisters, Drama Korea Alchemy of Souls adalah drama roman fantasi berlatar negara fiksi Daeho.

Daeho adalah sebuah negara yang tidak ada dalam sejarah atau di peta.

Drama ini bercerita tentang karakter yang nasibnya menjadi buruk karena sihir yang menukar jiwa orang.

Baca juga: Drama Korea Please Send a Fan Letter Bakal Tayang, Kisahkan Ayah Tunggal dan Anak Penderita Leukimia

Bagian 1 dari Drama Korea Alchemy of Souls ditayangkan dari 18 Juni hingga 28 Agustus.

Drama Korea atau Drakor ini mencatat rating nasional rata-rata tertinggi sebesar 9,3 persen.

Bagian 2 dari Drama Korea Alchemy of Souls terdiri dari 10 episode, dan alih-alih Jung So Min yang memerankan Mu Deok di bagian 1, pemeran utama wanita adalah Go Yoon Jung sebagai Nak Soo.

Dalam teaser yang baru dirilis, Jang Wook (Lee Jae Wook) menyatakan, “Aku seharusnya mati saat itu,” menyoroti kepulangannya yang tak terduga.

Mengikuti serangkaian adegan aksi yang dipenuhi dengan pedang berlumuran darah, api yang menyala-nyala, dan sihir yang kuat, seorang wanita misterius berpakaian putih ditampilkan duduk di atas meja.

Teaser berakhir saat Jang Wook dengan dingin menyatakan, “Jika kekuatanku digunakan sebagai pembenaran, tidak ada satu orang pun yang akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup.”

Jangan lupa saksikan Drama Korea Alchemy of Souls 2 nanti ya.

IKUTI BERITA POS-KUPANG.com DI GOOGLE NEWS