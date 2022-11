Pater Ori Lantik 36 Anggota Baru KMK Santo Thomas Aquinas FKM Undana Kupang

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Tapehen

POS-KUPANG.COM, OELAMASI - Pater Ori, CMF resmi melantik 36 anggota baru Keluarga Mahasiswa Katolik (KMK) Santo Thomas Aquinas FKM Undana Kupang.

Prosesi pelantikan itu berlangsung di Aula Taman Ziarah Yesus Maria, Kelurahan Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Sabtu 5 November 2022 malam.

Acara pelantikan anggota baru diawali dengan perayaan ekaristi. Anggota baru yang dilantik sebelumnya sudah mengikuti kegiatan Masa Penerimaan Anggota Baru (MPAB) yang dimulai sejak Kamis 3 November 2022 hingga Sabtu 5 November 2022.

Baca juga: Warga Desa Kotabes Kabupaten Kupang Ikut Pilkades

Dalam Khotbahnya Pater Ori mengatakan seseorang yang memiliki panggilan dalam ajaran Kristus, pertama dia harus masuk asrama yang dimana dia mulai belajar dan mendalami imanya sampai ia menjadi pengikut Kristus.

Dalam ajaran Kristus menekan bahwa Ketika menjadi pengikut Kristus bukan lagi menyelamatkan diri, harta dan Kekayaan melainkan kepercayaan. Ia menyampaiakan selamat dan proficiat atas pelantikan itu.

Usai misa pelantikan usai dilanjutkan dengan closing Ceremony Masa Penerimaan Anggota Baru (MPAB) Keluarga Mahasiswa Katolik (KMK) St. Thomas Aquinas FKM Undana.

Closing Ceremony ini dihadiri oleh beberapa OKP dan Senior Alumni.

Baca juga: Warga Buraen Kupang Minta Alat Penampung Ikan dan Pelacak Ikan

Singa Podium Patrisia Selvi Jeman dalam sambutannya mengaku bangga karena bisa ikut MPAB dan bergabung dengan KMK St.Thomas Aquinas.

"Terima kasih kepada kakak-kakak yang telah menerima kami dengan baik dan atas arahan serta bimbingannya selama tiga hari ini. Suatu kebanggaan besar bagi kami turut serta berproses dalam wadah ini yang dilandaskan dengan tiga benang merah yaitu Fraternitas, intelektualitas, dan kekatolikan. Awalnya kaget karena tiba-tiba mendapatkan bentakan dan suara yang keras, tapi setelah dinamika selesai kami sadar bahwa semua yang kami alami itu it's is not problem karena bisa kami lewati," ujar Patrisia.

Ia memohon agar para, badan pengurus, senior alumuni untuk terus bersama anggota baru dalam rangka meningkatkan kapasitas mereka menjadi anggota KMK St.Thomas Aquinas.

Perwakilan PMKRI Kupang, Gega Making, menyatakan pemimpin itu lahir dari yang namanya proses.

"Sebuah proses dapat membina mental kita sendiri dengan bergabung ke dalam wadah organisasi dan siap untuk berproses disana. Yang berkumpul dalam ruangan ini adalah para pembawa perubahan atau agent of change, khususnya bagi NTT. Harapan saya, kita semua dapat berkolaborasi untuk menjadi agent of change dalam menghadapi stunting di provinsi kita," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua umum St. Thomas Aquinas FKM Undana, Roberto M. Z. Ongo dalam sambutannya menyambut dengan hangat kehadiran adik-adik peserta baru.