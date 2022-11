Krisdayanti Tampil Glamour Hingga Memukai di Acara Miss Grand International, Natizen : Real Diva

POS KUPANG.COM -- Krisdayanti kerap tampil maksimal untuk menunjukan penampilan yang sempurna dalam setiap dirinya naik panggung

Kali ini, Krisdayanti yang juga istri Raul Lemos itu tampil memukai di acara National Costume Competition Miss Grand International

Dia Dia Krisdayanti yang juga mantan istri Anang Hermansya itu tak tanggung-tanggung memilih busana

Kali ini, Krisdayanti yang juga ibu kandung dari Aurel Hermansyah , Azriel Hermansya , Amora Lemos dan Kellen Lemos itu mengenakan busana glamour

Meksi berbusana mewah, dia Krisdayanti tak jaim saat tampil . Ia tampil maksimal dengan turun dan mengajak para penonton bernyanyi dan bergoyang bersamanya

Dia Krisdayanti yang juga Gemmi Ameena Hanna Nur Atta ita pun membagikan show tersebut ke akun instagramnya @ krisdayantilemos

dia Krisdayanti Menerangkan tentang aktivitasnya di video yang dibagikan tersbeut

*** From the National Costume Competition

Miss Grand International

@krisdayantilemos wearing one of our Masterpiece

Natizen pun memuji Krisdayanti yang tetap terlihat awet meski usainya jelang 50 tahun



dannysatriadi_official *** Terima kasih Mimiku sayang @krisdayantilemos

Sukses terus Mimi, semoga bisa selalu menginspirasi semua orang.

Love you Mimi

galuh_bilen *** keren nya mimi

hallo_iamwilly *** Aku nonton langsung dong dsana,beneran the real diva,nyanyi sambil ditengah penonton suaranya stabil bgt

hendra2008 *** Mimi membawa ciri khas Indonesia di kostumnya ..kereen