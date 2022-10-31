Tinju Dunia

Tinju Dunia, Dmitry Bivol Favorit dalam Duel Lawan Gilberto Ramirez di Abu Dhabi 5 November 2022

Tinju dunia, Dmitry Bivol ditempatkan sebagai petinju favorit dalam bursa taruhan duel melawan Gilberto Ramirez di Abu Dhabi 5 November 2022

Editor: Kanis Jehola
zoom-inlihat foto Tinju Dunia, Dmitry Bivol Favorit dalam Duel Lawan Gilberto Ramirez di Abu Dhabi 5 November 2022
sportanews.com
BIVOL FAVORIT - Tinju dunia, Dmitry Bivol ditempatkan sebagai petinju favorit dalam bursa taruhan duel melawan Gilberto Ramirez di Abu Dhabi 5 November 2022. Foto Dmitry Bivol vs Gilberto Ramirez 

POS-KUPANG.COM - Tinju dunia, Dmitry Bivol ditempatkan sebagai petinju favorit dalam bursa taruhan duel melawan Gilberto Ramirez di Abu Dhabi 5 November 2022.

Dua petinju ini akan bertarung memperebutan gelar kelas berat ringan WBA di Etihad Arena, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.

Dikutip dari sportanews.com, dalam bursa taruhan, Dmitry Bivol dislot 1/6 (-590) untuk memenangkan duel, sementara slot Gilberto Ramirez 10/3 (+330).

Itu artinya petaruh yakin Dmitry Bivol punya kans menang 79 persen sementara Gilberto Ramirez hanya 21 persen.

BURSA BOX.LIVE

BIVOL DRAW RAMIREZ

1/6 [-590]   20/1 [+2000]     10/3 [+330]

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BURSA di 6 BANDAR

DMITRI BIVOL BANDAR GILBERTO RAMIREZ

1.25      BETFRED      4.33

1.22      BoyleSports 4.33

1.22      Betway 4

1.2  WilliamHill  4.5

1.17      BetVictor     4.33

1.17      SkyBet  4.5 (*)

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