Tinju Dunia
Tinju Dunia, Dmitry Bivol Favorit dalam Duel Lawan Gilberto Ramirez di Abu Dhabi 5 November 2022
Tinju dunia, Dmitry Bivol ditempatkan sebagai petinju favorit dalam bursa taruhan duel melawan Gilberto Ramirez di Abu Dhabi 5 November 2022
POS-KUPANG.COM - Tinju dunia, Dmitry Bivol ditempatkan sebagai petinju favorit dalam bursa taruhan duel melawan Gilberto Ramirez di Abu Dhabi 5 November 2022.
Dua petinju ini akan bertarung memperebutan gelar kelas berat ringan WBA di Etihad Arena, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.
Dikutip dari sportanews.com, dalam bursa taruhan, Dmitry Bivol dislot 1/6 (-590) untuk memenangkan duel, sementara slot Gilberto Ramirez 10/3 (+330).
Itu artinya petaruh yakin Dmitry Bivol punya kans menang 79 persen sementara Gilberto Ramirez hanya 21 persen.
BURSA BOX.LIVE
BIVOL DRAW RAMIREZ
1/6 [-590] 20/1 [+2000] 10/3 [+330]
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BURSA di 6 BANDAR
DMITRI BIVOL BANDAR GILBERTO RAMIREZ
1.25 BETFRED 4.33
1.22 BoyleSports 4.33
1.22 Betway 4
1.2 WilliamHill 4.5
1.17 BetVictor 4.33
1.17 SkyBet 4.5 (*)
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