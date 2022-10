Hasil Liga Inggris, Begini Cara Ronaldo Menghina Gary Neville Jelang Laga Man United Lawan West Ham

RONALDO - Hasil Liga Inggris, begini cara Cristiano Ronaldo menghina Gary Neville menjelang laga Man United lawan West Ham pada pekan ke-14 Liga Inggris 2022-2023. Tampak Striker Manchester United, Cristiano Ronaldo, mencetak gol dalam pentas Liga Europa game week 5, Man United vs Sheriff di Old Trafford, Jumat (28/10/2022) dini hari WIB.

POS-KUPANG.COM – Hasil Liga Inggris, begini cara Cristiano Ronaldo menghina Gary Neville menjelang laga Man United lawan West Ham pada pekan ke-14 Liga Inggris 2022-2023.

Pertandingan Manchester United kontra West Ham berlangsung di Stadion Old Trafford pada Minggu 30 Oktober 2022 malam hari WIB.

Saat itu, The Red Devils, julukan Man United, berhasil menang dengan skor 1-0 berkat gol Marcus Rashford pada menit ke-38.

Dengan kemenangan tersebut, Man United berada di urutan kelima dengan raihan 23 poin dari 12 pertandingan.

Sementara West Ham berada di urutan ke-13 dengan perolehan 14 poin dari 13 laga.

Di balik kemenangan tersebut, terdapat satu hal yang menjadi sorotan publik.

Saat itu Cristiano Ronaldo melewati eks rekan setimnya, Gary Neville, setelah sebelumnya pundit Sky Sports tersebut menyebut bahwa Man United akan lebih baik tanpa kapten timnas Portugal tersebut.

Selain itu, mantan Legenda Class of 92 Manchester United, Gary Neville juga mengatakan, Man United harus mengakhiri hubungan mereka dengannya.

Baca juga: Hasil Liga Inggris, Trent Alexander-Arnold Sebut Ada yang Tidak Beres di Liverpool

Saat itu Cristiano Ronaldo pergi menemui mantan rekan setimnya, Louis Saha, yang bekerja untuk Sky Sports dan juga menyapa Jamie Redknapp dengan cepat.

Namun, dirinya melewati Gary Neville tanpa mengucapkan sepatah kata pun.

Pada pekan lalu ketika menjelang pertandingan Man United vs Chelsea, Gary Neville mengungkapkan kritiknya terhadap situasi Man United dan Cristiano Ronaldo.

“Ini merupakan minggu yang penting bagi Erik ten Hag, semua pengawasan terhadapnya dan hubungannya dengan Cristiano Ronaldo," ungkap Neville dilansir dari laman resmi Daily Mail.

"Namun, saya harus mengatakan bahwa saya tidak berpikir dia dibiarkan dengan pilihan lain," ucap Neville.

"Itu adalah kedua kalinya Cristiano Ronaldo meninggalkan Old Trafford dengan mobilnya sebelum rekan satu timnya masuk ke ruang ganti, dan saya harus mengatakan, bahwa -dari sudut pandang ruang ganti sepak bola adalah sesuatu yang tidak dapat diterima," sambungnya.

Baca juga: Hasil Liga Inggris, ten Hag Puji Rashford Jadi Penentu Kemenangan Man United atas West Ham

“Ketika Anda melihat apakah Cristiano Ronaldo harus dipilih, yang jelas merupakan masalah utamanya saat ini, bahwa dia tidak bermain sebagai pemain hebat seperti sebelumnya, Man United lebih baik tanpa dia dan Erik ten Hag tahu itu," lanjut mantan pemain Man United itu.

"Jadi, saya pikir satu-satunya hal yang klub dan Cristiano bisa lakukan adalah berkumpul dalam minggu depan ini dan mengakhiri hubungan. Saya pikir Cristiano Ronaldo adalah pemain yang terlalu bagus dan karakter yang terlalu besar, dan klub harus move on' Insiden serupa pun dilakukan Cristiano Ronaldo sebelumnya pada Agustus lalu. Dirinya menghindari pundit Sky Sports lainnya, James Carragher. Carragher mengatakan bahwa United akan lebih baik tanpa Cristiano Ronaldo. Setelah insiden tersebut, James Carragher, mengomentari hal yang terjadi pada Neville tersebut di unggahan Twitternya. "Welcome to the, blanked by Ronaldo club @GNev2," sebut mantan pemain Liverpool itu di akun Twitternya. (Kompas.com/Jason Timothy Yudha)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ketika Ronaldo Cuek kepada Legenda Class of 92 Man United…",

Berita Liga Inggris Lainnya

Ikuti berita POS-KUPANG.com di GOOGLE NEWS