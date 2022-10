Bencana Pesta Halloween Seoul, Korban Tewas Bertambah Jadi 154

POS-KUPANG.COM - Jumlah korban tewas terus bertambah di kota Seoul setelah orang-orang tergilas hingga tewas saat kerumunan orang melonjak di sebuah gang selama pesta Halloween.

Sedikitnya 154 orang tewas akibat peremukan tersebut. Seorang pejabat mengatakan sedikitnya 82 orang terluka, 19 di antaranya serius. Dari 154 korban tewas, 22 di antaranya adalah warga asing.

Sebagian besar korban tewas adalah remaja atau berusia 20-an. Saksi mata mengatakan mereka yang terjebak di gang bergegas keluar dari kerumunan yang menyesakkan itu dan menumpuk satu sama lain.

"Pada tingkat kepadatan itu, tidak mengherankan bahwa beberapa orang pertama mulai pingsan, karena mereka terlalu ketat dan mereka tidak bisa lagi bernapas," Mehdi Moussaid, seorang peneliti perilaku kerumunan di Institut Max Planck untuk Pembangunan Manusia, kepada Washington Post pada hari Minggu setelah meninjau beberapa video malam itu.

"Dan jika ini terus berlanjut, dan itulah yang terjadi, maka semua orang di zona itu tidak akan lagi memiliki cukup oksigen, bahkan setelah mereka pingsan, dan akan mati satu demi satu," tambah Moussaid.

Insiden itu terus diselidiki.

Sedikitnya dua warga Amerika dilaporkan tewas. Tiga warga AS dilaporkan terluka.

"Kedutaan Besar AS di Seoul bekerja sama dengan pihak berwenang setempat dan organisasi mitra lainnya untuk membantu warga AS yang terkena dampak. Kami menyampaikan belasungkawa tulus kami kepada orang-orang terkasih dari mereka yang tewas dan terus membantu yang terluka. Karena pertimbangan privasi, kami tidak memiliki tambahan detailnya saat ini," kata Kedutaan Besar AS kepada CNN.

Para pejabat percaya perayaan itu menarik lebih banyak orang karena perayaan Halloween kembali setelah pembatasan Covid-19.

Presiden Joe Biden merilis pernyataan pada hari Minggu tentang tragedi itu.

"Jill dan saya sangat sedih mengetahui bahwa setidaknya dua orang Amerika termasuk di antara begitu banyak yang kehilangan nyawa mereka di Seoul. Hati kami bersama orang-orang yang mereka cintai di masa duka ini, dan kami terus berdoa untuk pemulihan semua orang yang meninggal. terluka," kata Biden.

