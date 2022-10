Peringati Hari Sumpah Pemuda, Timor Creative People Gelar GEN POST Fest 2022

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Elisabeth Eklesia Mei.

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Timor Creative People ( TCP ) menggelar even GEN POST Fest 2022 ( Generasi Positif ) dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda.

GEN POST Fest 2022 digelar dengan mengusung tema Energi Positif Dalam Generasi Positif Dalam Semangat Kolaborasi Satu Tanah Air, Satu Bangsa dan Satu Bahasa.

Rian selaku EO acara mengatakan even ini merupakan kolaborasi generasi positif yang bertujuan menyampaikan kepada masyarakat dan memberikan energi positif kepada banyak orang melalui kreativitas.

"Acara ini merupakan even kolaborasi generasi positif dengan tujuan menyampaikan kepada orang kalau komunitas kreatif memberikan energi positif ke banyak orang lewat kreativitas.

Rian juga menambahkan, pengisi acara terdiri dari musikalisasi puisi, solo, tarian dari Jimy Dance Academy yang pernah mengikuti Indonesia Got Talent.

Semua pengksi acara kompak mengenakan busana yang bermotif kain adat khas NTT.

"Busana yang dikenakan oleh pengisi acara itu disiapkan oleh Erwin Yuan sendiri selaku CEO Komunitas Kreatif," ujar Rian.

CEO Komunitas Kreatif, Erwin Yuan menyebut sebagai generasi muda, anak bangsa harus mempersembahkan sesuatu yang bernilai bagi negara.

Erwin juga mengisahkan perjalanannya sebagai seorang designer dimulai sejak tahun 2013.

"Waktu itu saya pernah menjuarai juara dua perebutan piala Dekranasda dan Taman Budaya. Kebetulan awalnya mencoba pertama kali dan promosikan tenun, dari situlah saya mencintai tenun," jelas Erwin Yuan.

Kirey (12) salah satu pengisi acara musikalisasi puisi mengatakan melalui acara ini dirinya lebih mengenal model tenunan dan lebih mampu mengembangkan potensi diri dalam berkreasi.

"Saya berharap kaum muda NTT tidak pernah malu untuk menunjukkan kekhasan daerahnya seperti tenun ini," tuturnya.

Acara ini berlangsung di Lam's Function Hall (Gedung lante 3 Arra Clinic) Jln. W.J. Lalamentik, Oebufu, Kec. Oebobo, Kota Kupang, NTT.

Komunitas Kreatif " Timor Creative People (TCP)" disponsori oleh Bank Indonesia, Livin By Bank Mandiri, Arra Clinic, Lamoringa, My Pertamina, Suryanation, SKFM, Koxi Production, JNE, Nice Handycraft, Jammy Dance Academy, Uma Kreatif Inspirasi Mezra, Kumis Production, Brotus Fried chicken, Media Kita, MUA Mila MakeUp, Sitti Fauzyah MakeUp Art Kupang, Yoga Fransisco Fotografer dan BRIEF. (Cr20)

