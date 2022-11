Kridayanti Dapat Penghargaan Lembaga Sosial AIDS Malaysia, Natizen: Mimi Cantik dan Berprestasi

POS KUPANG.COM -- Krisdayanti mendapat penghargaan dari Malaysian AIDS Foundation atau lembaga yang menangani urusan HIV/AIDS di negeri jiran, Sabtu 29 Oktober 20222

Dan, penghargaan untuk Krisdayanti itu diserahkan langsung oleh sosok yang sangat berpengaruh di Malaysia atau Sultan dari Negeri Perak , Duli Yang Maha Paduka Seri Sultan Nazrin Muizzuddin Shah Ibni Al-Marhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah

Dia Krisdayanti yang juga istri Raul Lemos itu membagikan foto momen saat dirinya menerima penghargaan tersebut melalui kaun media sosial instagramnya @krisdayantilemos

Dalam unggahannya , Krisdayanti menuliskan ***

It is a great honor to be the recipient of this award.

Malaysian AIDS Foundation has been in the forefront to fight the HIV and AIDS epidemic, providing health care as well as eliminating stigma and discrimination.

Thankyou to @monspacemultinationalcorp @datosrijessylai for letting me be a part of this joyful celebration.

(Merupakan suatu kehormatan besar untuk menjadi penerima penghargaan ini.

Yayasan AIDS Malaysia telah berada di garis depan untuk memerangi epidemi HIV dan AIDS, menyediakan perawatan kesehatan serta menghilangkan stigma dan diskriminasi.

Terima kasih kepada @monspacemultinationalcorp @datosrijessylai karena mengizinkan saya menjadi bagian dari perayaan yang menyenangkan ini)

Dan, natizen memuji pretasi Kridayanti yang juga mantan istri Anang Hermansyah tersebut

Para natizen mengoemtarsi foto unggahan ibunda Aurel Hermansyah , Azriel Hermansyah , Amora Lemos dan Kellen Lemos itu dengan bebagai ucapan pujian

gtahirs *** Selamat Mbak! Keep

hetifah *** Selamat mbak kebanggaan

hyelahnsb *** Slide ke3: yang ngasi award itu Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Nazrin Muizzuddin Shah Ibni Al-Marhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah

rradhtyaa *** Asalamuallaikum mimi, mimi bolehkah saya meminta 1 permintaan utk sahabat saya. Beliau sangat suka sekali dengan mimi KD. Sampai story WA nya setiap hari ttg mimi KD. Beliau seorang survivor HIV dan sudah hampir 10th hidup dgn HIV. Saat ini beliau sedang sakit dan dirawat di RS. Bolehkah Mimi KD memberikan support utk sahabat saya dan teman2 sebaya yg ada di Jogja melalui video singkat. Wassalamualaikum Terimakasih Mimi KD.

intanops *** Always berprestasi yaa mii