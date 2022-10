Jadwal Liga Inggris Man United vs West Ham, Man City vs Leicester City, Setan Merah Kantongi Modal

Kompas.com/AFP/OLI SCARFF

RAYAKAN GOL - Jadwal Liga Inggris pekan ke-14 Man United vs West Ham, Man City vs Leicester City, Setan Merah kantongi modal apik. Tampak Bruno Fernandes merayakan gol pada laga Man United vs Tottenham Hotspur yang termasuk dalam pekan ke-12 Liga Inggris 2022-2023 di Stadion Old Trafford, Manchester, Kamis (20/10/2022) dini hari WIB.