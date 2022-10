Video Viral Instagram, Cantiknya Baby Djiwa Bikin Warganet Gemes

POS-KUPANG.COM – Cantiknya Baby Djiwa membuat warganet menjadi gemes di Video Viral Instagram .

Video Viral Instagram ini di unggah akun instagram @insta_julid Kamis, (27/10).

Tampak dalam Video Viral Instagram tersebut Baby Djiwa akan pergi jalan-jalan.

Tayangan Video Viral Instagram Baby Djiwa sedang duduk di careshit baby di dalam mobil.

Di Video Viral Instagram Baby Djiwa akan pergi bersama sang ibu, yaitu Nadin Chandrawinata.

Terlihat saat tayangan Video Viral Instagram Dimas Anggara di pintu mobil untuk berpamit dengan Baby Djiwa.

Baca juga: Video Viral Instagram, Gemes Rayyanza Ajak Raffi Ahmad Berpelukan

Dimas Anggara mengajak Baby Djiwa berbicara dan mengatakan. “Djiwa jagain ibu ya”.

Nadin Candrawinata yang mendengar ucapan dari Dimas Anggara hanya tertawa.

Unggahan akun instagram @insta_julid mendapat komentar dari netizen.

@tere_strong Ini ortunya aj bibit unggul semuaa Gak heran anaknya cakep bgt

@yanti.imel Cakep banget anaknya dan yg paling penting wajahnya tdk di tutup

@wang_jyadim The way dimas benerin ac dan make sure everything is good buat djiwa tuh, sweeeeettt amat

@riisqhaaurora Dimas dulu kau ku idolakan krna mirip mantan ku. (Helena Deci)

Ikuti berita POS-KUPANG.com di GOOGLE NEWS