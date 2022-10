Melki Laka Lena Hadirkan Eki Cahayadi di Kupang

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Melki Laka Lena menghadirkan penyanyi fenomenal Eki Cahayadi di Kota Kupang, NTT.

Eki Cahayadi menjadi orang Asia pertama meraih All Together Now edisi ketiga yang digelar di Roma, Italia. Pria asal Jakarta itu memukau juri dan penonton dalam ajang tarik suara itu.

Mulanya, Eki berangkat ke Italia mengikuti sang istri. Disana, ia sulit mendapat pekerjaan karena terkendala bahasa. Istrinya merupakan warga Milan, Italia.

"Di Italia sana saya agak kesulitan mencari pekerjaan karena waktu kendala bahasa aku kurang lancar sehingga susah mendapat pekerjaan. Disana itu kalau gak bisa bahasa Itali, gak bisa kerja," kata Eki Cahayadi di aula Universitas Muhammadiyah Kupang, Kamis 27 Oktober 2022.

Saat berjalan ditengah Kota, Eki melihat banyak musisi jalanan dengan berbagai kreasi seperti nyanyi, ngamen hingga sulap. Ia sempat mencoba untuk mengamen. Untuk mengamen di Italia, menurutnya, harus ada lisensi atau diketahui Pemerintah setempat.

Selama setahun ia mengamen. Dia kemudian dilirik salah satu ajang pencari bakat bernama little now. Eki diminta mengikuti casting di Kota Roma. Enam jam dari Kota Milan, Eki tempuh dengan jarak jauh.

Disana, Eki mengikuti casting dengan 4-5 ribu peserta dari seluruh negara Italia bahkan luar negeri. Eko lolos ke 100 tahun dari ribuan yang mendaftar.

"Dari ribuan aku lolos ke 100, puji Tuhan. Dari 100 lolos ke 30 dan 12 besar," ucapnya.

Eki pesimis ketika berada di audisi 12 besar. Ia mengaku ini menjadi targetnya dan selebihnya menyerahkan keputusan kepada Tuhan. Ternyata, Eki lolos dan terus melaju.

Tantangan semakin berat. Eki diminta untuk membawakan lagu dalam bahasa Italia. Tiga malam tak tidur. Ia berlatih keras dan berdoa agar bisa maksimal menyanyikan lagu berbahasa Italia.

Saat di final, ia bertemu penyanyi tuan rumah. Eki kembali merendah. Ia mengaku tak terpikirkan untuk menang karena bukan Italia. Baginya tidak mungkin ia bisa memenangkan audisi itu.

"Tuhan bilang, Eki kamu juara dan saya pemenangnya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan," ucapnya.

Ikut The Voice Rumania

Setelah sukses mengukir prestasi di negeri Pizza, Eki mencoba peruntungan di Rumania. Ia ikut The Voice Rumania. Sebulan lalu, Eki mengikuti awal audisnya.

Juri di the voice, kata Eki, memberi apresiasi untuk dia. Ia membawa juri hingga memilihnya dalam audisi ini. Selanjutnya, Eki harus mengikuti babak berikutnya. Dia meminta doa masyarakat NTT, Indonesia untuk mendukungnya di audisi itu.

Kehadiran Eki di Kota Kupang, juga menampilkan sebuah lagu singel pertamanya berjudul karpet stroberi. Dia juga membawakan lagu kebangsaan menghibur tamu undangan yang datang.

"Ini juara di Italia sebenarnya, Eropa. Dia sempat menyanyi di hadapan pak Presiden Jokowi dan semua memukau," kata Melki Laka Lena.

Ketua DPD Golkar NTT itu menyebut, momentum sumpah pemuda itu harus terus digelorakan dalam tiap aktivitas masing-masing. Pesan ini, menurutnya sebagai bagian penting untuk menjaga satu Nusa, satu Bangsa dan satu bahasa. (Fan)