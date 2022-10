Kompas.com/AFP /OLI SCARFF

LIGA INGGRIS - Jadwal Liga Inggris akhir pekan ini dibuka Leicester vs Man City dan ditutup Man United vs West Ham. Tampak Striker Manchester City Erling Haaland (kanan) digantikan Kevin De Bruyne (kiri) saat laga Manchester City vs Nottingham Forest di Stadion Etihad, pada 31 Agustus 2022.