Tinju Dunia, Duel Yoelvis Gomez vs Jeison Rosario 5 November 2022 Batal, Ini Penyebabnya

POS-KUPANG.COM - Tinju dunia, duel Yoelvis Gomez lawan Jeison Rosario pada 5 November 2022 batal.

Penyebab batalnya duel Tinju dunia Yoelvis Gomez lawan Jeison Rosario diduga karena Yoelvis Gomez cedera.

Hal ini disampaikan wartawan tinju Dan Rafael sebagaimana diberitakan sportanews.com.

Namun Dan Rafael tidak menyebutkan apa cedera yang dialami Yoelvis Gomez.

Pertarungan Yoelvis Gomez vs Jeison Rosario mestinya menjadi duel undercard perebutan gelar antara David Morrell vs Aidos Yerbossynuly di The Armory, Minneapolis, Minnesota, AS.

David Morrell adalah juara kelas menengah super WBA regular.

Nama Yoelvis Gomez (6-0-0, 5 KO) menarik karena menghentikan 5 dari 6 lawannya dalam duel Tinju dunia.

Baca juga: Tinju Dunia, Selamatkan Leon Bunn dari Keperkasaan McCrory Pelatih Buru-buru Buang Handuk

Ia terakhir menang angka atas Jorge Cota di duel Tinju dunia kelas menengah super, Mei 2022 lalu.

Sementara Jeison Rosario dengan rekor 23-3-1, 17 KO jauh lebih berpengalaman.

Ia pernah kalah dari petinju level atas Jermell Charlo dan Erickson Lubin. (*)

Berita Tinju Dunia Lainnya

Ikuti berita POS-KUPANG.com di GOOGLE NEWS