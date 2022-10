Drama Korea Terbaru Curtain Call Tayang Minggu Depan, Tim Produksi Rilis Video di Balik Layar

Drama Korea Curtain Call- Curtain Call adalah serial drama yang berpusat di sekitar kisah Ja Geum Soon (Go Doo Shim), seorang pengusaha hotel tua dari Korea Utara, keluarganya, rahasia dan misteri yang mengelilinginya.

Dalam waktu dekat ini, Drama Korea atau Drakor Curtain Call akan segera tayang.

Dalam rangka penayangan perdanya Drama Korea Curtain Call, KBS telah merilis video di balik layar pembuatan Drakor Curtain Call.

Curtain Call adalah serial drama yang berpusat di sekitar kisah Ja Geum Soon (Go Doo Shim), seorang pengusaha hotel tua dari Korea Utara, keluarganya, rahasia dan misteri yang mengelilinginya.

Kang Ha Neul berperan sebagai aktor teater yang tidak dikenal Yoo Jae Heon, yang menerima pekerjaan dan berpura-pura menjadi cucu Ja Soo Geum .

Berpikir bahwa ini akan menjadi pekerjaan yang mudah dan dia pasti dapat menuai lebih banyak manfaat daripada kerugian saat bekerja dengan wanita tua seperti itu.

Menjelang episode pertama Curtain Call yang akan tayang minggu depan, tim Drama Korea Curtain Call telah membagikan video dengan banyak cuplikan di balik layar dari lokasi syuting, serta wawancara dengan beberapa aktor utama.

Video dimulai dengan pengambilan gambar untuk adegan yang terjadi di masa lalu.

Ha Ji Won, yang berperan sebagai cucu perempuan Ja Geum Soon, Park Se Yeon dan versi yang lebih muda dari Ja Geum Soon, memperkenalkan adegan pertama ini sebagai salah satu dari masa lalu Ja Geum Soon.

Dia menjelaskan bagaimana dia memfilmkan adegan ini dengan Kang Ha Neul, yang juga memainkan versi muda dari suami Ja Geum Soon, dan dengan senang hati menceritakan betapa hebatnya bekerja dengannya.

Dia juga berkomentar tentang bagaimana drama ini akan dikemas dengan penuh aksi.

Nah penasaran kan, bagaimana sih jalan cerita Drama Korea Curtain Call.

Jangan lupa saksikan Curtain Call 1 minggu lagi para pencinta k-drama. (*)

