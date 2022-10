Hasil Liga Inggris, Resmi Gantikan Steven Gerrard di Aston Villa, Apa Saja Prestasi Unai Emery?

POS-KUPANG.COM – Hasil Liga Inggris, resmi menggantikan Steven Gerrard yang dipecat Aston Villa, apa saja prestasi Unai Emery?

The Villans, julukan Aston Villa, klub peserta Liga Inggris, resmi menunjuk pelatih baru Unai Emery tak lama setelah memecat Steven Gerrard.

Pelatih baru Aston Villa ini sebelumnya adalah juru taktik Villarreal.

Penunjukkan Unai Emery menjadi nakhoda baru Aston Villa disiarkan melalui laman resmi klub pada Selasa 25 Oktober 2022 dini hari WIB.

"Aston Villa dengan senang hati mengumumkan penunjukan Unai Emery sebagai Pelatih Kepala klub yang baru," demikian pengumuman Aston Villa.

Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, Unai Emery bergabung usai Aston Villa bersedia membayar klausul pelepasan sang pelatih senilai enam juta euro (sekitar Rp 92 miliar) ke Villarreal. Unai Emery nantinya akan menerima gaji sekitar tujuh juta euro (sekitar Rp 107 miliar) per tahun di Aston Villa.

"Aston Villa telah menunjuk Unai Emery sebagai pelatih kepala baru, dengan gaji sekitar tujuh juta euro per tahun," kicau Fabrizio Romano.

"Kontrak berakhir karena Aston Villa bersedia membayar klausul rilis enam juta euro penuh kepada Villarreal," Romano menambahkan.

Meski sudah resmi per hari ini, Emery baru bisa bergabung pada 1 November 2022 atau setelah izin kerjanya selesai diurus.

Oleh sebab itu, Aston Villa sepertinya masih akan didampingi caretaker Aaron Danks untuk laga melawan Newcastle United pada Sabtu (29/10/2022).

Kesempatan kedua Unai Emery Bagi Unai Emery, ini akan menjadi periode keduanya melatih klub Liga Inggris.

Sebelumnya, juru taktik asal Spanyol itu pernah menangani Arsenal pada rentang Juli 2018-November 2019.

Namun, Emery tidak memberi gelar satu pun kepada Arsenal.