Drama Korea The Law Cafe Alami Penurunan Rating, Disusul Drakor Cheer Up & Mental Coach Jegal

POS-KUPANG.COM- Kabar tak mengenakan datang dari beberapa Drama Korea atau Drakor yang tayang Oktober 2022.

Pasalnya 3 Drama Korea diantaranya yaitu The Law Cafe, Cheer Up dan Mental Coach Jegal mengalami penurunan rating.

Menurut Nielsen Korea, siaran Drama Korea 24 Oktober dari KBS2 The Law Cafe mencapai peringkat nasional rata-rata 5,4 persen.

Ini adalah penurunan kecil dalam peringkat skor episode sebelumnya sebesar 5,8 persen.

Demikian juga pada Drama Korea Cheer Up SBS mengumpulkan peringkat nasional rata-rata 2,2 persen untuk episode 7 dan mengalami penurunan peringkat dari skor episode sebelumnya sebesar 3,2 persen.

Sedangkan Mental Coach Jegal tvN mencatat rating nasional rata-rata 1,5 persen, yang sedikit menurun dari rating episode sebelumnya sebesar 1,754 persen.

Semangat terus para kru dan pemain The Law Cafe, Cheer Up dan Mental Coach Jegal!

Di bulan November 2022 nanti ada lebih dari 5 Drama Korea atau Drakor yang akan dirilis.

Banyak aktor dan aktris ternama ikut terlibat di Drama Korea atau Drakor bulan November nanti.

Salah satunya adalah aktor papan atas Korea Selatan Song Joong Ki.

Yuk kita cek Drama Korea apa saja yang akan tayang bulan November 2022 nanti.

1. Reborn Rich

Drama Korea baru satu ini, merupakan adaptasi dari sebuah novel web dengan judul The Youngest Son of a Conglomerate oleh San Gyung.