Video Viral TikTik, Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat Minta Pemilu 2024 Ditunda ke Tahun 2026

POS-KUPANG.COM - Video Viral TikTok, Gubernur NTT Viktor Bungtilu Lasikodat dalam pidatonya secara mengejutkan meminta agar Pemilu 2024 di tunda.

Video tersebut viral setelah dunggah oleh akun Tiktok

@politik_jalanan12 Sabtu, 22 Oktober 2022.

Pasalnya dalam Video Viral TikTok tersebut memperlihatkan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor Bungtilu Laiskodat tengah berpidato.

Dalam pidato Video Viral Tiktok ersebut beliau sempat menyinggung bahwa Indonesia lagi susah lebih baik Pemilu 2024 di tunda agar ekonomi di indonesia lekas membaik.

Baca juga: Video Viral TikTok, Seorang Ibu Bersama Anaknya Jatuh di Eskalator di Bondowoso

“Saya ingin kita jangan terjebak pada politik, ini belum tentu pemilu itu jadi, kalau dia kondisi rusak begini terus, kondisinya malah terus, buat apa kita keluar uang pemilu,

ratusan triliun hanya untuk pemilihan umum. Di saat dunia lagi masalah, buat apa, lebih baik kita tunda pemilunya, kita siapkan uang kita, untuk kita benahi ekonomi kita ke

depan, toh kalau mundur saja tidak masalah.

Gubernur NTT Viktor Bungtilu Lasikodat mengatakan, dari pada kita pemilu buang uang,

kita dalam kasus ini nanti Tahun 2026 sudah sehat walafiat, ya pemilu lah. Situasi kita tidak menentu,

kenapa kita lakukan pemilu, uangnya begitu banyak kita buang hanya untuk coblos,” ujar Gubernur NTT VIktor Bungtilu Lasikodat.

Sontak Video Viral TikTok Gubernur NTT Viktor Bungtilu Lasikodat berdurasi singkat tersebut viral dan ramai di perbincangkan oleh warganet.

@_Lafaek: “iya bapa 01 NTT makasih sarannya krna bapa sedang menjabat mknya omg bgni . trus bagaimnaa dgn deklarasi NasDem 2024 kmrin pak ? @Surya PaLoh,”

@asinanputrajaya: “Betul betul,lebih baik kita lanjutkan bos kawal Pak Dhe Jokowi Dodo best of the best,kita liat dulu kondisinya sampai 2026,setuju,”

@artawan: “kalqu boleh saran pemilu tetap jalani ....namun sistemnya di rubah dari pemilu lqngsung menjadi perwakilan dengan azas permuswaratan perwakilan bang,”

@atep: “betul pak. tapai bapa lepas jabatan. plih pejabat sementara untuk jalankan pemrintahan mau kah,”. (Apolonius Jantur)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS