SMP Katolik Frater Maumere Buka Paradigma Belajar Pancasila dan Magang Literasi

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Paul Kebelen

POS-KUPANG.COM,MAUMERE- SMP Katolik Frater Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), membuka ruang kelas pengalaman belajar untuk peserta didik melalui kegiatan Pembukaan Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dan Magang Literasi Bahasa, Kamis 20 Oktober 2022.

Kegiatan dengan tema 'Merdeka Belajar Bangkit Pulihkan Indonesia' dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (PKO) Sikka, Herianto Vandiron Sales, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sikka, Petrus Poling Warimahing, para kepala sekolah SD se-Kota Maumere, bersama orang tua wali siswa.

Pada kesempatan ini Kepala SMP Katolik Frater Maumere Fr Maria Sebastianus BHK, mengatakan, kegiatan ini sehubungan dengan penerapan paradigma baru Kurikulum Merdeka Belajar dan kurikulum 13 (K13).

Ia menuturkan, P5 dan Magang Literasi Bahasa konsepnya tidak jauh berbeda, karena tujuannya memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dalam spirit pelajar pancasila.

"Tujuannya memberikan pengalaman belajar soal paradigma baru sekaligus penguatan karakter sebagai pelajar pancasila," ujarnya saat memberikan sambutan.

Proses pembelajaran, katanya, dibagi menjadi dua kategori sesuai kurikulum yang diterapkan. Pelaksanaan P5 diikuti 302 pelajar kelas VII, sementara Magang Literasi Bahasa melibatkan 659 peserta didik kelas VIII dan IX.

Baca juga: Belajar Literasi, SMP Katolik Santo Yoseph Naikoten Kupang Datangi Kantor Pos Kupang

Menurut Frater Sebastianus, rancangan pemebelajaran selama satu ke depan bulan dapat mengembangkan kompetensi siswa yang berkompeten, terampil, berdaya saing, dan tentunya mengamalkan nilai-nilai pancasila.

"Kami ingin memberikan pembelajaran yang sedikit berbeda untuk mengembangkan bakat dan potensinya. Dan satu hal yang paling penting itu semakin menguatnya karakter sebagai siswa pancasila," katanya.

Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Sikka, Herianto Vandiron Sales mengaku bangga dengan kegiatan yang dirancang SMP Katolik Frater Maumere untuk mewujudkan proses pembelajaran yang berkualitas dan profesional.

"SMPK Frater Maumere jangan dianggap sepele. Mau coba apapun, mau tes apapun, semuanya selalu the best off the best (terbaik dari yang terbaik)," ungkapnya kagum.

Herianto berujar, pendidikan formal yang diasuh pihak swasta patut diacungi jempol karena sudah banyak melahirkan lulusan berprestasi di bidangnya masing-masing.

Dia mengambil contoh dirinya yang selama mengenyam pendidikan dari TKK sampai SMA merupakan hasil tempahan lembaga pendidikan swasta. Dia menyampaikan apresiasi atas capaian prestasi yang sering ditorehkan SMP Katolik Frater Maumere.

Baca juga: Labuan Bajo Marathon, IFG Gencar Berikan Literasi dan Edukasi Tentang Sampah

"Dalam karya pendidikan dasar, memang saya dari TKK sampai SLTA berada di sekolah swasta. Maka sekolah-sekolah swasta patus saya apresiasi dan memang luar biasa," ucapnya disusul tepuk tangan audiens.