Hasil Liga Inggris, ten Hag Ungkap Alasan Ronaldo di Bangku Cadangan Saat Man United vs Hotspur

POS-KUPANG.COM - Hasil Liga Inggris, Erik ten Hag ungkap alasan Cristiano Ronaldo di bangku cadangan saat Manchester United ( Man United) melawan Tottenham Hotspur.

Laga matchday ke-12 Premier League atau Liga Inggris 2022-2023 Man United vs Tottenham Hotspur digelar di Stadion Old Trafford, Manchester, Inggris, Kamis 20 Oktober 2022 dini hari WIB.

Pertandingan Man United vs Tottenham Hotspur itu berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan skuad Erik ten Hag berkat gol Fred dan Bruno Fernandes.

Pada laga tersebut, Cristiano Ronaldo mengisi bangku cadangan dan tidak dimainkan hingga pertandingan tuntas.

Sebelum peluit akhir berbunyi, megabintang asal Portugal itu terlihat meninggalkan bench atau bangku cadangan dan lebih dulu masuk ke ruang ganti.

Cristiano Ronaldo went to the tunnel before the game ended against Tottenham ???? (via @TelemundoSports)pic.twitter.com/nYwKlpKiSd — B/R Football (@brfootball) October 19, 2022

Erik ten Hag pun mengungkapkan alasannya mencadangkan Cristiano Ronaldo pada pertandingan melawan Tottenham Hotspur.

"Tottenham benar-benar nyaman di belakang, mereka bisa bermain dari belakang. Jadi, Anda perlu pressing yang bagus. Mereka memiliki intensitas tinggi," ucap Ten Hag, dilansir dari Goal.

"Jadi, tim yang cepat bisa menyamai itu dan kami tahu kami membutuhkan Cristiano pada akhirnya. Tentu saja kami perlu mencetak gol jika ingin memenangi pertandingan," ujar dia.

Alih-alih memainkan Ronaldo, yang mencetak hattrick melawan Tottenham musim lalu, Erik ten Hag memilih menurunkan Marcus Rashford.

Pelatih asal Belanda itu menjelaskan bahwa dengan Marcus Rashford di lini depan, timnya bermain lebih dinamis.

Oleh karena itu, ia menyimpan Ronaldo untuk menjadi cadangan amunisi selama pertandingan.

"Marcus (Rashford) sakit pada akhir pekan lalu. Dia tidak bisa bermain selama 90 menit, kalau fit dia seharusnya bisa bermain pada hari Minggu juga (saat melawan Newcastle)," katanya.

"Saat Marcus bermain, kami menjadi lebih dinamis di depan dan itulah yang kami butuhkan hari ini untuk menembus garis dan membangun permainan," ucap Ten Hag.