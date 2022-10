Jadwal Liga Inggris Pekan Ke-12, Lengkap dengan Waktu Bermain dan Live di Vidio.com

LIGA INGGRIS - Jadwal Liga Inggris pekan ke-12, lengkap dengan waktu bermain dan disiarkan secara live streaming di vidio.com. Tampak Sadio Mane (kanan) mencoba melepaskan diri dari pengawalan Mark Nobel (kiri) pada laga pekan ke-28 Liga Inggris yang mempertemukan Liverpool vs West Ham United di Stadion Anfield, Minggu (6/3/2022) dini hari WIB.

POS-KUPANG.COM - Jadwal Liga Inggris pekan ke-12, lengkap dengan waktu bermain dan disiarkan secara live streaming di Vidio.com.

Rangkaian pertandingan Liga Champions dimulai hari Kamis, 20 Oktober 2022 dini hari WIB hingga Sabtu, 22 Oktober 2022 dini hari WIB.

Ada 10 tim yang akan bertanding dalam pekan ke-12 Liga Champions.

Hari pertama Kamis 20 Oktober 2022 tiga partai, yaitu Brighton vs Nottingham Forest, pukul 01.30 WIB, dan Crystal Palace vs Wolves, pukul 02.15 WIB. Sementara duel Arsenal vs Man City, ditunda.

Dari 10 partai yang bertanding di pekan ke-12 Liga Champios, yang menarik adalah pertandingan Liverpool vs West Ham.

Pertandingan melawan West Ham disebut sebagai ajang pembuktian dominasi The Reds, julukan Liverpool.

Dikatakan sebagai ajang pembuktian karena dari lima laga mereka sebelumnya di Liga Inggris, Liverpool lebih mendominasi kemenangan dibandingkan West Ham.

Dari lima pertandingan mereka, Liverpool meraih empat kemenangan, sedangkan West Ham hanya satu kemenangan.

Kemenangan West Ham atas Liverpool di Liga Inggris hanya terjadi pada 7 November 2021. Saat itu, West Ham menang 3-2 atas Liverpool.

Sementara pada pertandingan lainnya, Liverpool selalu menang atas West Ham.

Pada pertandingan 5 Maret 2022, Liverpool menang 1-0 atas West Ham.

Tanggal 31 Januari 2021 West Ham kalah 1-3 dari Liverpool.

Tanggal 31 Oktober 2020 Liverpool menang 2-1 atas West Ham, dan tanggal 24 Februari 2020 Liverpool menang 3-2 atas West Ham.

Pertandingan Liverpool vs West Ham akan digelar hari Kamis 20 Oktober 2022 di Stadion Anfield.