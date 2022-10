Jadwal Liga Champions Pekan Ke-5, Barcelona vs Bayern Muenchen, Ajax Amsterdam vs Liverpool

BARCELONA VS BAYERN - Jadwal Liga Champions pekan ke-5 menyajikan pertandingan Barcelona vs Bayern Muenchen dan Ajax Amsterdam vs Liverpool.

POS-KUPANG.COM – Jadwal Liga Champions pekan ke-5 menyajikan pertandingan Barcelona vs Bayern Muenchen dan Ajax Amsterdam vs Liverpool.

Tim Barcelona vs Bayern Muenchen akan bertanding di Liga Champions pada hari Kamis 27 Oktober 2022.

Pada hari yang sama juga dilangsungkan pertandingan Liga Champions antara Ajax Amsterdam vs Liverpool.

Partai lain yang juga akan bertanding di Liga Champions pada tanggal 27 Oktober 2022, adalah Eintracht Frankfurt vs Marseille, Atletico Madrid vs Leverkusen, Tottenham vs Sporting CP, dan Napoli vs Rangers.

Di pekan ke-2 Liga Champions, duel RB Salzburg vs Chelsea berlangsung dikandang Chelsea yang berakhir dengan skor imbang 1-1.

Dengan hasil tersebut makan dalam pertemuan kali ini kedua bakal bermain lebih ngotot untuk mengincar 3 poin.

Apalagi di papan klasemen sementara Grup E kedua tim hanya terpaut 1 poin. Chelsea mengoleksi 7 poin, RB Salzburg mengoleksi 6 poin, AC Milan 4 poin dan Dinamo Zagreb 4 poin.

Di Grup E Liga Champions, semua tim masih berpeluang besar lolos ke babak 16 besar, sebab, poin mereka hampir sama.

Apabila Chelsea kalah dari RB Salzburg maka bisa dipastikan lolos ke 16 besar.

Sedangkan AC Milan menang dari Dimano Zagreb maka peluang Chelsea semakin sulit.

Jalannya pertandingan RB Salzburg vs Chelsea diprediksikan bakal bermain ngotot. RB Salzburg diuntungkan bermain di kandang sendiri, sehingga punya daya juang tinggi agar bisa menang menghadapi Chelsea di pekan ke 5 Grup E Liga Champoins.

Gelandang Ghana, Lawrence Agyekum sangat gembira melihat dirinya mengenakan seragam tim utama di semua Red Bull Arena di kasta tertinggi Austria.

Lawrence Agyekum bergabung dengan Red Bull Salzburg tahun lalu dan berada di tim junior mereka, Lefering dan dipromosikan ke tim senior selama akhir pekan. diprediksi dia akan dimainkan saat menghadapi Chelsea di Liga Champions.

Dia naik dari bangku cadangan untuk menggantikan Sekou Koita dari Mali pada menit ke-60 untuk melakukan debutnya untuk tim utama melawan Altach untuk RB Salzburg.