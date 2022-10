Jadwal Liga Champions Pekan Ke-5, Bakal Panas Duel Atletico Madrid vs Bayer Leverkusen

BAKAL PANAS - Jadwal Liga Champions pekan ke-5 menyajikan pertandingan Atletico Madrid vs Bayer Leverkusen pada hari Kamis, 27 Oktober 2022. Duel kedua tim bakal panas. Tampak Gelandang Leverkusen Robert Andrich (tengah) merayakan gol pembuka dengan rekan satu timnya pada pertandingan Grup B Liga Champions antara Bayer Leverkusen vs Atletico Madrid di Leverkusen, Jerman 13 September 2022.

POS-KUPANG.COM – Jadwal Liga Champions pekan ke-5 menyajikan pertandingan Atletico Madrid vs Bayer Leverkusen pada hari Kamis, 27 Oktober 2022.

Selain Atletico Madrid vs Bayer Leverkusen, pada hari yang sama juga disajikan pertandingan Eintracht Frankfurt vs Marseille dan Barcelona vs Bayern Muenchen.

Empat pertandingan lainnya juga disajikan pada hari yang sama yakni Ajax Amsterdam vs Liverpool, Tottenham Hotspur vs Sporting CP dan Napoli vs Rangers.

Dikutip dari bola.net, laga Bayer Leverkusen vs Atletico Madrid diprediksi bakal berlangsung panas.

Apalagi dilihat dari rekor pertemuan kedua tim cukup berimbang, di mana Atletico Madrid dan Bayer Leverkusen sama-sama menang satu kali dan imbang dua kali.

Terakhir kedua tim bertemu di Liga Champions terjadi dua tahun lalu, tepatnya pada babak 16 besar Liga Champions.

Saat itu Atletico Madrid melaju ke perempat final seusai mengalahkan Bayer Leverkusen di babak adu penalti dengan skor 3-2, setelah agregat pertandingan imbang 1-1

Semenjak dilatih Diego Simeone, Atletico Madrid selalu melewati babak 16 besar Liga Champions.

Bayer Leverkusen hanya absen satu kali di babak knockout Liga Champions dalam enam keikutsertaan terakhir mereka di UCL.

Bayer Leverkusen hanya memenangkan 1 pertandingan dari 10 pertandingan fase knockout UCL mereka

Bayer Leverkusen tidak terkalahkan di 8 pertandingan terakhir mereka di ajang Liga Champions.

Bayer Leverkusen selalu mencetak gol di 11 pertandingan kandang UCL terakhir mereka melawan tim asal Spanyol.

Atletico Madrid mencatatkan 25 clean sheets dari 42 pertandingan terakhir mereka di ajang UCL.

Jadwal Liga Champions pekan ke-5: