3 Drama Korea Terpopuler dengan Rating Tertinggi Pekan Ini, Little Women Hingga One Dollar Lawyer

POS-KUPANG.COM- Bulan Oktober 2022 adalah bulan persaingan deretan Drama Korea atau Drakor baru.

Berdasarkan Good Data Corporation, ada beberapa Drama Korea yang populer dan mendapat rating tertinggi di pekan ini.

Drama korea atau Drakor ini bahkan bersaing satu sama lain.

Drama Korea atau Drakor apa saja yang masuk sebagai terpopuler dengan rating tertinggi pekan ini?

1. Little Women

Drama Korea Little Women baru saja tamat pada 9 Oktober di episode k-12.

Serial produksi tvN ini mencetak rating tertingginya senilai 11,1 persen.

Diadaptasi dari karya penulis Amerika Louisa May Alcott, Little Women mengangkat fenomena keluarga miskin di Korea Selatan.

Serial ini bercerita tentang tiga kakak beradik perempuan yang hanya bisa bermimpi untuk menjadi orang kaya.

Mereka adalah Oh In Joo (Kim Go Eun), Oh In Hye (Park Ji Hu), dan Oh In Kyung (Nam Ji Hyun).

Drakor ini mengikuti kisah tiga saudari tersebut dalam menjalani hidup yang penuh kemiskinan.

2. The Golden Spoon

The Golden Spoon adalah drama Korea terbaru yang meluncur di layanan streaming Disney+ pada 23 September 2022.

Serial ini sudah tayang sebanyak 6 episode dan meraih rating tertingginya senilai 7,4 persen.