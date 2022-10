5 Drama Korea Terbaru Bulan November 2022, The Fabulous Hingga Reborn Rich Diperankan Song Joong Ki

Song Joong Ki- Di bulan November 2022 nanti ada lebih dari 5 Drama Korea atau Drakor yang akan dirilis, the fabulous hingga reborn rich diperankan aktor ternama Korea Selatan Song Joong Ki.

POS-KUPANG.COM- Drama Korea atau drakor masih digemari hungga saat ini.

Beberapa Drama Korea atau Drakor bulan Oktober 2022 sudah menghiasi layar kaca salah yang banyak diperankan oleh aktor aktor ternama salah satunya adala D.O EXO.

Di bulan November 2022 nanti ada lebih dari 5 Drama Korea atau Drakor yang akan dirilis.

Banyak aktor dan aktris ternama ikut terlibat di Drama Korea atau Drakor bulan November nanti.

Salah satunya adalah aktor papan atas Korea Selatan Song Joong Ki.

Yuk kita cek Drama Korea apa saja yang akan tayang bulan November 2022 nanti.

1. Reborn Rich

Drama Korea baru satu ini, merupakan adaptasi dari sebuah novel web dengan judul The Youngest Son of a Conglomerate oleh San Gyung.

Reborn Rich merupakan drama yang menceritakan seorang karyawan yang dijebak serta dibunuh oleh majikannya.

Drama yang disutradarai oleh Jeong Dae-yun kali ini, akan melibatkan aktor ternama Korea yakni Song Joong-ki, Lee Sung-min, dan Shin Hyun-been. Serta akan tayang melalui jaringan JTBC dan Viu.

2. The Fabulous

Drama Korea yang akan tayang bulan November yang pertama ada The Fabulous, yakni drama yang menceritakan tentang persahabatan empat orang dalam mengejar impian.

The Fabulous ini mengangkat genre romance, comedy, dan drama. Selain itu, drama yang disutradarai oleh Kim Jeong-hyeong ini, akan tayang pada 4 November 2022 melalui Netflik.

Drama yang berjumlah delapan episode ini, akan menampilkan Chae Soo-bin dan Choi Min-ho sebagai pemeran utama.