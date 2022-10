Jadwal Liga Champions Pekan ke-5, Ajax vs Liverpool dan Atletico Madrid vs Leverkusen

AJAX VS LIVERPOOL - Jadwal Liga Champions pekan ke-5, menyajikan pertandingan Ajax vs Liverpool dan Atletico Madrid vs Leverkusen pada 27 Oktober 2022. Tampak Striker Liverpool Mohamed Salah (ke-3 dari kiri) merayakan gol pertama timnya dengan rekan satu tim pada pertandingan Liga Champions antara Liverpool vs Ajax di Anfield di Liverpool, Inggris, pada 13 September 2022.

POS-KUPANG.COM - Jadwal Liga Champions pekan ke-5, menyajikan pertandingan Ajax Vs Liverpool dan Atletico Madrid vs Leverkusen pada 27 Oktober 2022.

Pada hari yang sama juga digelar pertandingan Eintracht Frankfurt vs Marseille, Barcelona vs Bayern Munchen.

Masih di hari yang sama juga digelar pertandingan Tottenham vs Sporting CP, dan Napoli vs Rangers.

Pertandingan hari kedua pekan ke-5 Liga Champions, Rabu, 26 Oktober 2022, akan digelar pertandingan PSG vs Maccabi Haifa, Dortmund vs Manchester City, Dinamo Zagreb vs AC Milan, Benfica vs Juventus, dan Celtic vs Shakhtar, Leipzig vs Real Madrid, Inter Milan vs Viktoria Plzen, Club Brugge vs Porto.

Pertandingan pembuka pekan ke-5 Liga Champions, Selasa 25 Oktober 2022, antara RB Salzburg vs Chelsea, dan Sevilla vs Copenhagen.

Duel RB Salzburg vs Chelsea adalah duel memburu puncak klasemen sementara grup E Liga Champions.

Duel kedua tim ini diprediksi bakal seru karena sama-sama memburu siapa sebenarnya yang lebih pantas menduduki puncak klasemen sementara grup E Liga Champions.

Hingga pekan ke-4, Chelsea masih menduduki posisi teratas klasemen sementara grup E Liga Champions dengan mengantongi poin 7.

Sementara RB Salzburg menduduki posisi kedua dengan mengantongi 6 poin.

Dengan koleksi poin yang ada saat ini terlihat posisi Chelsea di puncak klasemen sementara grup E Liga Champions belum aman karena hanya terpaut 1 poin.

Jika kalah di pekan ke-5 maka bisa dipastikan Chelsea akan bergeser dari puncak klasemen sementara grup E Liga Champions dan posisi puncak akan diambil alih RB Salzburg.

Menurut catatan, RB Salzburg dan Chelsea sebelumnya pernah dua kali bertemu.

Pada 1 Agustus 2022, Chelsea menang 5-3 atas RB Salzburg.

Sementara dalam pertemuan kedua mereka 1 September 2022, duel Chelsea vs RB Salzburg berakhir dengan skor imbang 1-1.