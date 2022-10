Drama Korea Terbaru Misteri dengan Bintang Kim Young Dae, Sinopsis The Forbidden Marriage

MISTERI - Drama Korea The Forbiden Marriage menjadi drama korea terbaru misteri yang dibintangi Kim Young Dae.

POS-KUPANG.COM - Kim Young Dae membintangi sejulah drama korea terbaru misteri. Di antaranya adalah Shooting Stars, Penthouse 3, dan Welcome to Waikiki 2

Penampilan Kim Young Dae dalam drama Korea terbaru misteri menuai pujian karena katingnya yang luar biasa.

Karena itulah drama korea terbaru yang dibintangi Kim Young Dae selalu ditunggu-tunggu oleh penggemarnya.

Beberapa rekomendasi drama Korea terbaru misteri milik Kim Young Dae memudahkan penggemar menonton drakornya.

Adapun rekomendasi drama Korea terbaru misteri yang menampilkan aktor Kim Young Dae biasanya mencetak rating tinggi.

Diketahui aktor korea selatan Kim Young Dae didapuk menjadi bintang utama drama korea terbaru The Forbidden Marriage.

Drama korea terbaru The Forbidden Marriage rencananya akan tayang pada Desember 2022.

Diadaptasi dari webtoon, drakornya bergenre sejarah dan romantis.

The Forbidden Marriage akan tayang dengan jumlah 12 episode dan tayang tiap Sabtu dan Minggu.

Drama ini rencananya akan tayang di saluran MBC.

Drama milik Park Ju Hyun ini disutradarai oleh Park Sang-Woo.

Sebelumnya, Park Sang Woo juga memerankan beberapa drama sebelumnya yaitu Never Twice dan My Secret, Terrius.

Naskah asli drama ini ditulis oleh Chun Zi-Hye.

Chun Zi Hye merupakan seorang penulis webtoon.