Tinju Dunia, Sebelum Pensiun Deontay Wilder Duel Lawan Anthony Joshua

Tinju dunia, Deontay Wilder menyatakan akan berduel melawan Anthony Joshua sebelum ia pensiun.

Namun duel Tinju dunia Deontay Wilder vs Anthony Joshua itu bukan terjadi dalam waktu dekat.

Duel Tinju dunia Deontay Wilder kontra Anthony Joshua itu baru akan terjadi dalam masa 3 tahun ke depan sebelum Deontay Wilder pensiun di usia 40 tahun.

Deontay Wilder per givemesport.com mengutip The Express, mengatakan, dalam wawancara dengan Kate Abdo di The Good Fight bahwa pertarungan dengan Anthony Joshua suatu saat akan terjadi. “Sekarang belum. Maksud saya, saya masih di bisnis ini, Anthony Joshua juga masih,” kata The Bronze Bomber.

“Sepanjang kami masih sama-sama di bisnis ini (aktif sebagai petinju pro), itu masih akan terjadi,” The Bronze Bomber sebagaimana dikutip sportanews.com.

Ditegaskan Deontay Wilder, meskipun faktanya mereka bukan lagi juara dunia dan sama-sama kalah, keduanya masih sama-sama petinju elite kelas berat. Duel mereka masih sangat ditunggu.

Anthony Joshua dua kali kalah beruntun dari Oleksandr Usyk, September 2021 dan Agustus 2022.

Sementara Deontay Wilder juga dua kali kalah beruntun dari trilogi dengan Tyson Fury, Februari 2020 dan Oktober 2021.

Kekalahan itu takkan mengurangi bobot menariknya duel mereka.

Sebab, Deontay Wilder pernah mendapat tawaran duel dengan Anthony Joshua sebelumnya.

Promotor Eddie Hearn mengaku sudah menghubungi promotor Shelly Finkel.

Tapi, tawaran itu ditolak karena saat itu Deontay Wilder sudah punya jadwal tarung Tinju dunia dengan Robert Helenius.

Dan, Deontay Wilder sepertinya bukan tipe petinju yang bisa pura-pura cedera untuk menghindari duel Tinju dunia yang satu untuk mendapatkan duel lain yang lebih besar.

“Lain kali, datanglah pada waktu yang tepat, bukan pada waktu kami sudah punya jadwal,” ungkap Deontay Wilder.