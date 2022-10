Promo KFC Hari Ini Kamis, Spesial Paket #TBT Full Bucket KFC 9 Ayam KFC Goreng Rp 120.000

POS-KUPANG.COM - Selamat datang hari Kamis, jangan lupa tersenyum manis, hindari sikap sinis di hari in iya tribunners karena Promo KFC spesial Kamis datang lagi #TBT The Best Thursday hadir dengan Full Bucket KFC.

Pecinta Ayam KFC bisa segera mengunjungi gerai KFC terdekat di kota Anda untuk menikmati 9 Ayam KFC sekaligus dalam satu Full Bucket KFC hanya dengan harga Rp 120.000 saja.

Kali ini Promo KFC tak tanggung-tanggung loh untuk pecinta Ayam KFC, yuk ajak temanmu ke KFC makan rame-rame bareng besti pasti lebih seru tribunners.

Gerai Ayam KFC yang terbesar di Indonesia ini memang selalu menawarkan Promo KFC yang begitu menarik pecinta Ayam KFC.\

Tak ada Promo KFC bulanan, namun juga ada Promo KFC di hari dan momen-momen tertentu.

Pastinya sebagai langganan setia Ayam KFC takkan berhenti deh makan Ayam KFC apalagi dengan Promo KFC yang begitu menggoda.

Berikut Katalog #TBT Full Bucket KFC yang dikutip dari instagram @kfcindonesia.

Untuk KFC Lovers yang tiap Kamis #SeleraOriginal-nya nungguin #TBT ayam goreng, promonya HADIR LAGI KAMIS INI!

Nggak tanggung-tanggung KFC kasih 9 pcs ayam goreng dengan harga spesial Rp120.000*

Wah kalo untuk makan rame-rame sama temen worth it banget gak sih?! Yuk ajakin temen kamu order bareng sekarang!

*Harga tertera adalah harga terendah sebelum pajak dan dapat berbeda di tiap gerai KFC.⁠

Promo KFC Komplit Chicken

Tanggal tua pingin tetep KOMPLIT serunya?

Ada promo untuk menu-menu #SeleraOriginal KFC Lovers sejak dulu yaitu Ayam Goreng, Cream Soup, dan Mocha Float nih!

Di paket Komplit Chicken 1 dan 1, pecinta Ayam KFC bisa pilih mau pasangin Mocha Float dengan 3 potong atau 5 potong Ayam KFC Goreng.

Masih nagih? Ada juga paket Komplit Chicken 3 yang KOMPLIT menawarkan ketiganya!

Ah langsung swipe left aja deh untuk lihat-lihat semua promonya.

Syarat dan ketentuan:⁠