Ashanty Janji ke Arsy Hermansyah dengan Kalimay Menyentuh, Ungkapan Natizen Tak Kalah Menyentuh

POS KUPANG.COM -- Ashanty selalu bangga dengan semua prestasi yang diraih oleh putrinya , Arsy Hermansyah

Dia Sahanty yang juga istri Anang Hermansyah itu pun selalu mensuport semua usaha kakak Arsya Hermansyah itu untuk mencapai cita-cita menjadi artis penyanyi

Bukan itu saja, Ashanty yang juga ibu kandung Aurel Hermansyah dan Azriel Hermansyah itu pun berjanji akan tetap menjaga dan melindungi putri kecilnya dari orang-orang tidak bertanggung jawab yang punya niat tak baik

Ungkapan janji yang menyentuh ditulis Ashanty di akun instagramnya , @ashanty_ash

Dia Ashanty menulis janjinya itu dalam bahasa Inggris ***

As your mother I promise you that I will always be in one of three places: In front of you to cheer you on, behind you to have your back, or next to you so you are never alone.

(Sebagai ibumu, aku berjanji bahwa aku akan selalu berada di salah satu dari tiga tempat: Di depanmu untuk menghiburmu, di belakangmu untuk mendukungmu, atau di sampingmu agar kamu tidak pernah sendirian)

Natizen pun membalas ungkapan Ashanty itu dengan komentar yang tak kalah menyentuh buat Ashanty

aiueos.greatfamzz *** Bak pinang di belah 2

Arsy mirip banget bunda , MasyaAllah

chia.insani *** Warna hijau kesukaan mas Anang, Bunda dan Arsy emang paling tersayang

relawanmasjidannur012 *** rindu itu berat, cinta itu dahsyat, aku bersamanya menjadi kuat

fans_asix *** Memiliki Anak seperti Arsy Adalah Anugrah yg Terindah, Baek, Cerdas & Multitalenta Memiliki orang Tua Seperti Bunda Ashanty & Ayah Anang Adalah Suatu keberuntungan, Orang Tua yg luar Biasa Penuh kasih & Sayang, Mendampingi Mendukung Anak2nya jadi sukses,,,Masya Allah panutan

imarahma084 *** Bundadari n princes ..buah jatuh TK jauh dr pohonnya..