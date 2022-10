Soal PTS SMP Kelas 9 Bahasa Inggris Semester 1 Tahun 2022 dan Kunci Jawaban Bahasa Inggris SMP

POS-KUPANG.COM - Inilah contoh Soal PTS bagi siswa SMK Kelas 9 pada Semester 1 Tahun 22022

Siswa SMP Kelas 9 agar mempelajari Soal PTS ini dengan baik sebelum mengikuti ujian Penilaian Tengah Semester (PTS) tepatnya di Semester 1 Tahun 2022.

Dalam contoh Soal PTS Bahasa Inggris SMP Kelas 9 ini bentuk soal pilihan ganda dan juga Essay.

siswa SMP Kelas 9 yang agar tidak melihat Kunci Jawaban yang disediakan tapi menjawab soal dan setelah itu mencocokan dengan Kunci Jawaban yang tersedia

Contoh Soal PTS Bahasa Inggris SMP Kelas 9 yang telah dirangkum dari berbagai sumber:

Pilihan ganda

1. Fauzan : What do you think we should give Fira as her birthday present?

Arif : A book, I think.

Fauzan : …

Arif : Yes, certainly. As far as I know, she likes book.

A. Are you sure?

B. I don’t think so

C. Are you kidding?

D. It’s impossible

Jawaban: A

2. Mother: What are you doing, dear?

Karina : I … fried rice for dinner, Mom.

A. Cook

B. Cooked

C. Am cooking

D. Had cooked

Jawaban: C

3. Fina : Is your car new?

Dora : Sorry, …

Fina : Do you have a new car?

Dora : No, I don’t.

A. What are you doing?

B. What did you say?

C. What does you say?.

D. Can you see with your eyes?

Jawaban: B

4. Nada : “ Do you know where is Ruli?”

Bio : ”I heard he went to Bali. His uncle held a wedding party.

Nada : ”… He has promised to accompany me watching movie tomorrow.”

A. I agree with you

B. Congratulation

C. Thank you

D. I hope he will go home soon

Jawaban: D