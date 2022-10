Soal PTS SMA Kelas 10 Bahasa Inggris Semester 1 Tahun 2022, Kunci Jawaban Bahasa Inggris SMA

POS-KUPANG.COM - Sebelum memasuki ujian Penilaian Tengah Semester (PTS) untuk SMA Kelas 10, ada baiknya mempersiapkan diri dengan menjawab contoh Soal PTS termasuk mata pelajaran Bahasa Inggris.

Saat ini adalah Semester 1 Tahun 2022 sehingga Soal PTS Bahasa Inggris bagi siswa SMA Kelas 10 merupakan materi di semester 1.

Bentuk contoh Soal PTS Bahasa Inggris SMA Kelas 10 ini adalah pilihan ganda.

Siswa SMA kelas 10 diharapkan untuk membaca contoh Soal PTS dengan seksama karena ada soal yang bentuknya tanya jawab, ada juga dalam bahasa Indonesia baru ditranslate ke dalam Bahasa Inggris.

Tidak hanya contoh Soal PTS Bahasa Inggris tapi siswa SMA Kelas 10 juga bisa mendapatkan Kunci Jawaban dari Soal pilihan ganda.

Baca juga: Soal PTS SMA Kelas 11 Ekonomi Semester 1 Tahun 2022 dan Kunci Jawaban Ekonomi Piilihan Ganda Essay

Ada baiknya siswa Kunci Jawaban ini baru dilihat setelah siswa menjawab semua soal yang ada agar bisa diketahui sejauh mana penguasaan materi dalam Semester 1 Tahun 2022 untuk siswa SMA Kelas 10

Untuk diketahui contah Soal PTS SMA Kelas 10 ini berdasarkan materi dalam buku Bahasa Inggris kelas 10 kurikulum 2013 revisi 2018.

Inilah Soal PTS Bahasa Inggris SMAK Kelas 10 Semester 1 Tahun 2022 dari berbagai sumber:

Pilihan ganda

1. Complete the following dialogue

Arfan: Good morning everybody, I would like to . . . . . . . .

My name is Arfan, I'm 16 years old. I study at SMA Semesta, and I live on Jl. Cendrawarsih no 75.

A. tell you some information

B. introduce my friend

C. introduce myself

D. meet a new friend

Jawaban: C

2. Complete the following dialogue

Judge: . . . . . . . . . . . . . ?

Me: Of course. I'm Nathan, I'm 17 years old. I'm a skateboarder, I've been skating since I was ten.

A. What's your name

B. How are you

C. Can you tell me about yourself

D. Are you a skateboarder

Jawaban: C