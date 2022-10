Kabupaten Manggarai Mencapai Universal Health Coverage

Bupati Manggarai Herybertus G.L. Nabit menunjukan dokumen perjanjian kerjasama atas pencapaian Universal Health Coverage (UHC) Non Cut Off dalam kepesertaan Program JKN Senin, 10 Oktober 2022.

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Tommy Mbenu Nulangi

POS-KUPANG.COM, RUTENG - BPJS Kesehatan Cabang Ende melalui Kantor Kabupaten Manggarai bersama Pemerintah Kabupaten Manggarai ( Pemkab Manggarai ) menandatangani Perjanjian Kerjsama atas pencapaian Universal Health Coverage (UHC) Non Cut Off dalam kepesertaan Program JKN pada Senin, 10 Oktober 2022.

Bupati Manggarai Herybertus Nabit, SE.MA, menyampaikan terima kasih kepada BPJS Kesehatan Ende atas kerjasamanya selama ini dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Manggarai.

"Untuk itu dihimbau kepada seluruh masyarakat untuk aktif melakukan Pemutakhiran data kependudukannya baik itu data kelahiran, kematian maupun pindah alamat, selain itu juga menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Kabupaten Manggarai untuk memastikan data kependudukan warga Kabupaten Manggarai," lanjut Bupati Manggarai Herybertus Nabit.

Baca juga: Kemendagri Canangkan Perlindungan Program BPJS Ketenagakerjaan, 1 Desa 100 Pekerja Rentan

Dengan adanya perjanjian kerjasama yang baru ditandatangani ini, masyarakat tidak perlu lagi kuatir tentang kepastian pelayanan kesehatan karena sudah tidak perlu menunggu waktu aktivasi lagi, begitu masyarakat itu didaftarkan sebagai peserta PBPU Pemda maka kepesertaanya bisa langsung aktif dengan syaratnya memiliki nomor induk kependudukan yang valid.

“Selanjutnya saya himbau kepada masyarakat untuk taat membayar pajak dan retribusi karena dari sanalah anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung program Jaminan Sosial Kesehatan. Harapannya di tahun 2023 nanti paling tidak penduduk Manggarai yang terdaftar mencapai 25.000 jiwa dapat dibiayai oleh pemerintah daerah, dimana hingga saat ini baru 23.631 jiwa yang dapat kami biayai," ungkapnya.

UHC merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau.

Pemerintah berkomitmen untuk mencapai Cakupan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC), kepesertaanya langsung aktif (Non Cut Off), sehingga ketika pemerintah daerah mendaftarkan masyarakat sebagai peserta JKN, maka bisa langsung aktif, dan langsung terlindungi tidak harus menunggu lama.

Baca juga: Wabup Ende Senam Bersama BPJS Kesehatan, Dispar, dan Dinas Pemuda dan Olahraga

UHC sendiri terbagi dari 2 sistem yakni UHC Cut Off dan Non Cut Off. Dengan sistem kepesertaan UHC Non Cut Off kepesertaan bisa langsung aktif dan memperoleh manfaat jaminan pelayanan kesehatan. Namun disisi lain iuran kepesertaannya juga terhitung pada bulan tersebut.

UHC akan meningkatkan reputasi pemerintah daerah, meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mewujudkan misi sebagai program prioritas pemerintah. Pembiayaan UHC sendiri salah satunya bersumber dari pajak dan retribusi daerah, oleh karena itu Bupati Manggarai menghimbau seluruh warga masyarakat untuk taat membayar pajak dan retribusi. (tom)

Ikuti berita POS-KUPANG.com di GOOGLE NEWS