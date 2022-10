Hotman Paris Langsung Kembali ke Jakarta Dari Bali Demi Istri, Suasna Atlas Terbawa ke Acara Adat

POS KUPANG.COM -- Hotman Paris mengabiskan akhir pekan lalu di Atlas Beach Club Fest Bali . Di tempat hiburan malam itu, sang pengacara berdnsa dan party hingga tengah malam

Namun, suami Agustianne Marbun itu buru-buru langsung pulang kembali Jakarta demi temani istri dalam sebua acara bernuasan Batak di Jakarta

Ini membuktikan bahwa Hotman Paris yang juga pengacara kondang itu tetap mengutamakn istri meski kerap dikelilngi para wanita cantik yang juga Asisten Pribadi atau aspi

Sikap Hotman Paris yang tetap mengutamakan istri itu dipuji natizen

Dia Hotman Paris membagikan momen saat menemani sang istri di akun media sosial instagramnya @ hotmanparisofficial

*** Dari Atlas terbang ke jakarta utk temanin Istri! Ha ha maunya gaya dansa di Atlas di pesta adat!!

Dan natizen memuji sosok yang pernah dekat dengan Meriam Bellina itu

amalianantananta menulis di kolom komentar *** salam buat ibu sehat selalu...

bung.fikri.756 *** Kalo gini seneng nya liat bang dampingan sama istri dari pada sama cew yg gak jelas tu bang bikin ngerusak nama baik bang aja

linachaterina *** So sweet abang ku...Nah gitu doonk...Pasutri kesayangan Nya...love..love...dwh...

hutagalungmaida ***Si kk mah berhati emas , sllu menyayangi si abang , g pusing si kk sebagai istri , yg penting beliau ttep suamiku walau jqrang bersamaqu kata y , dan wanita satu2 di hati bang hotman , yg lain ma hiburan sesaat ea kan bang...

myjoyporkofficial *** Sehat selalu ya, Bang Hotman Paris sekeluarga

Yang membaca komentar ini, kami doakan sehat dan sejahtera senantiasa ya

keke_martha *** HORAS JALA GABE

nonapandoju_ *** Mau like dan koment, klo bang hotman lg bersama istri

agnesstyle41 *** Back to Manortor! You both looking absolutely gorgeous and love her kelly pochette sooo cuteeee